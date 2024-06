WhatsApp è sicuramente l’applicazione di messaggistica istantanea più importante e utilizzata al mondo.

Ogni mese circa 2 miliardi di utenti in tutto il mondo si scambiano 1 miliardo di messaggi al giorno. Questi sono più o meno i numeri che WhatsApp genera annualmente.

WhatsApp è presente in circa 160 paesi nel mondo, ecco perché è uno strumento di comunicazione molto potente.

Ogni anno, però, purtroppo molti utenti che possiedono dei dispositivi un po’ più datati sono costretti a rinunciare a WhatsApp.

Questo accade perché la tecnologia avanza in modo inarrestabile, e quindi dispositivi che sono stati sviluppati molti anni prima non hanno più l’hardware necessario per supportare i sistemi operativi più innovativi e recenti, impedendo quindi a questi smartphone di scaricare alcune applicazioni, tra cui WhatsApp.

WhatsApp: quali dispositivi non lo supporteranno più nel 2024?

Ogni utente cambia in media lo smartphone ogni 4 o 5 anni, questo perché, come detto in precedenza, la tecnologia avanza e quindi un dispositivo di circa sette anni fa è considerato già datato e oltrepassato.

Tuttavia ci sono gli utenti che sono affezionati ai loro vecchi smartphone e non intendono cambiarli così velocemente, purtroppo però essi rischiano di rimanere senza alcun importanti applicazioni.

Quest’anno, in particolare, la lista di smartphone che non sopporterà più WhatsApp è davvero molto lunga. Si tratta infatti di ben 35 dispositivi, che comprendono marchi davvero molto importanti, tra cui Samsung e Apple.

Scopriamo insieme i nomi di questa famosa lista: