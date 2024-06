Samsung Galaxy A55 può essere definito, per molti versi, forse uno dei migliori smartphone per quanto riguarda il rapporto qualità/prezzo, essendo in grado di mettere a disposizione degli utenti tantissime prestazioni di ottimo livello, dietro il pagamento di contributi tutt’altro che elevati.

Alla base del dispositivo possiamo trovare un bellissimo display Super AMOLED da 6,6 pollici di diagonale, con risoluzione FullHD+, che viene supportato dalla presenza di un processore octa-core con alle spalle 8GB di RAM e 256GB di memoria interna (espandibile tramite microSD). Non manca all’appello una buona batteria, componente da 5000mAh, che permette a tutti gli effetti di godere appieno delle prestazioni del prodotto per lunghe giornate, prima di dover ricorrere alla presa a muro.

Collegatevi subito qui per le offerte Amazon ed anche i codici sconto gratis in esclusiva sul vostro smartphone.

Samsung Galaxy A55: che offerta folle su Amazon

Il prezzo di vendita di questo Samsung Galaxy A55 è fortemente più basso del normale, infatti dovete sapere che di listino il device sarebbe in vendita a 529 euro, cifra che riteniamo più che giusta e bilanciata per le prestazioni offerte, ma che allo stesso tempo risulta essere ridotta del 24% da parte di Amazon, per arrivare così ad una spesa finale di soli 404 euro. Ricordiamo, come sempre del resto, che il prodotto è completamente sbrandizzato ed è prevista la garanzia legale della durata di 24 mesi. Andate su questo link per l’acquisto.

Dimensionalmente il prodotto raggiunge un livello leggermente superiore alla media, con un peso di 213 grammi, e dimensioni che si aggirano attorno ai 161,1 x 77,4 x 8,2 millimetri di spessore. Quasi senza difetti, per la fascia di prezzo di posizionamento, il comparto fotografico: capitanato da un sensore da 50 megapixel, che viene poi seguito a ruota da un ultragrandangolare da 12 megapixel, ed anche un bokeh da soli 5 megapixel. Il tutto porta a scatti di qualità e video in 4K.