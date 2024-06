Usare la tastiera DynaTab75 di EPOMAKER è stato davvero interessante, sia per una questione estetica che per una questione funzionale. Questo prodotto rappresenta una vera innovazione nel mondo delle tastiere di tipo meccanico, siccome riesce a combinare funzionalità, tecnologia avanzata e tanta eleganza in un unico dispositivo molto compatto. Di certo salta subito all’occhio la grande disponibilità dei tasti che sono ben 84, con un layout al 75% che è quello che conferisce il nome al prodotto. Si tratta davvero di un’ottima scelta per chi vuole avere un’esperienza totalmente nuova a cui accingersi.

La tastiera DynaTab75 di EPOMAKER e la sua connettività avanzata

Tra le migliori caratteristiche che vanno a distinguere questa tastiera c’è di certo la sua versatilità in termini di connettività. Questa è in grado di supportare il Bluetooth, il Wi-Fi 2,4 GHz e lo standard diretto con cavo USB-C. Queste specifiche consentono agli utenti di poter servirsi dunque di tra diverse modalità di connessione.

Ciò vuol dire che sarà un gioco da ragazzi sincronizzare il proprio telefono, tablet, laptop. Queste caratteristiche rendono dunque la DynaTab75 l’ideale per la mobilità e per ogni tipo di esigenza.

Ricarica rapida e grande autonomia

La DynaTab75 è stata pensata per durare tanto e per ricaricarsi rapidamente. Al suo interno ecco infatti una batteria ricaricabile da 5000 mAh. Grazie al chip interno, consente di avere una ricarica rapida di altissimo livello che arriva a 2A. Abbiamo trovato veramente utile il fatto di poterla mettere in carica e di poterla usare dopo pochi minuti.

Questo è un grande vantaggio rispetto alle tastiere meccaniche tradizionali che spesso supportano una potenza di ricarica più bassa.

Precisione e comfort: una peculiarità della DynaTab75

La struttura avanzata della DynaTab75 consente a chiunque di trovarsi a suo agio con una digitazione fluida, stabile ed anche poco rumorosa, quasi piacevole. La struttura ultra resistente GASKET è realizzata con strati di schiume Poron e con un’imbottitura IXPE, aspetti che assicurano grande naturalezza in fase di pressione e un rumore totalmente inedito. Il comfort è dunque assicurato, anche grazie all’ergonomia dei tasti. Abbiamo scritto questa recensione utilizzando questa tastiera e non c’è nulla da dire: rapidità, comfort e semplicità di utilizzo sono i suoi punti di forza.

RGB e personalizzazione

Gli utenti che amano divertirsi possono personalizzare questa tastiera. Innanzitutto ogni tasto è sostituibile e si possono dunque provare varie tipologie di tasti, che sono peraltro in vendita sul sito ufficiale. La tastiera è dotata anche di luci RGB le quali forniscono un’ottima retroilluminazione e possono essere regolate in base alla propria volontà. Grazie al software interno di EPOMAKER si possono anche rimappare i tasti, modificarne la sensibilità e molto altro ancora.

Conclusione e prezzo

A noi la DynaTab75 di EPOMAKER è sembrata una delle migliori tastiere con cui abbiamo avuto a che fare, soprattutto durante i lunghi periodi di digitazione. Per quello che costa, sembra essere la soluzione ideale per ogni tipologia di esigenza.

Al momento è disponibile su Amazon con un codice promozionale (M52ZNFG6) del 20%. Basta applicarlo proprio sul sito e-commerce con il tasto dedicato o inserirlo in fase di acquisto. Al posto di 119,99 €, arriva a costare 95,99 €.