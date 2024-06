Polestar 2 Model Year: le novità portano una maggiore autonomia

L’arrivo del Model Year 2025 per la Polestar 2 porta dietro di sé diversi importanti aggiornamenti. Questi rafforzano non soltanto l’appeal che esercita sugli appassionati ma anche la sua posizione di auto di lusso nel segmento specifico dedicato alle auto elettriche. La Model Year Polestar è anche arrivata finalmente sul mercato europeo e canadese e già ha attirato una certa attenzione. Il suo design, unito anche alla maggiore autonomia e alla presenza di diversi optional, preoccupano le aziende concorrenti.

Una delle prime novità visibile nel modello Polestar sono le colorazioni multiple e speciali disponibili. Il grigio Vapour ha un leggero effetto metallizzato e sostituisce il precedente Magnesium divenendo il colore standard del veicolo. C’è poi il grigio alluminio scuro Storm, precedentemente introdotto su Polestar 4. Entrambi regalano un aspetto di pura eleganza che esalta il lusso della vettura elettrica.

Interni rinnovati e configurazioni della Polestar del 2025

La Polestar 2 2025 presenta anche nuovi rivestimenti interni in pelle Charcoal Nappa di Bridge of Weir, disponibili però solo scegliendo il Pro Pack. Quest’ultimo pacchetto presenta inoltre dei cerchi in lega Pro graphite da 20” e cinture di sicurezza nere con una striscia in Swedish Gold che le attraversa in lunghezza.

La Polestar, presentando la Model Year, ha aggiunto ancora più scelta e flessibilità nei suoi modelli così da attirare ancora più acquirenti e restare tra le prime aziende di lusso elettriche. Oltre al Pro Pack, si può scegliere anche il Climate Pack. Questo comprende una pompa di calore, sedili posteriori riscaldati, un fantastico volante riscaldato e ugelli particolari del liquido lavavetri.

Altre migliorie della Polestar 2 Model Year 2025 sono visibili nel powertrain. La società ha lavorato per incrementare l’autonomia delle sue vetture. In Europa, la versione Standard range Single Motor, è infatti ora equipaggiata con una batteria CATL da 70 kWh, presentando un’autonomia fino a 554 km. La versione Long range Single Motor, inoltre, può toccare un’autonomia maggiore di 659 km. Nel nostro Paese, la Polestar 2 è acquistabile partendo da una cifra di 55.800 euro considerando però la versione Standard range Single motor.