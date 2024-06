La friggitrice ad aria di casa Moulinex può essere acquistata ad uno dei prezzi più bassi di sempre su Amazon, infatti gli utenti sono liberissimi di approfittare di uno sconto inedito ed esclusivo, che permette una forte riduzione del valore originario di listino, ma solo per poco tempo.

Coloro che hanno sempre desiderato un prodotto di questo tipo, finalmente possono farlo proprio riuscendo a risparmiare molto di più di quanto avrebbero mai immaginato. Il device in questione è caratterizzato da una capacità di 4,2 litri, comodamente adatto per un massimo di 6 persone, con una potenza complessiva di 1500W. Si tratta di una friggitrice ad aria, quindi cottura senza olio o con un apporto davvero ridottissimo di grassi, con 8 programmi di cottura settabili direttamente nella parte superiore.

Moulinex: la promozione migliore sulla friggitrice ad aria

La friggitrice ad aria di casa Moulinex ha raggiunto il suo prezzo più basso di sempre, infatti il prodotto non era mai sceso, almeno ultimamente, sotto i 73,99 euro, per sprofondare oggi a soli 67,99 euro di spesa da sostenere per il suo acquisto. Correte subito su questo link per l’acquisto.

Gli utenti che la sceglieranno potranno settare la temperatura tra 80 e 200 gradi centigradi, con tempi di cottura che possono raggiungere al massimo i 60 minuti, e campanello automatico che comunicherà l’esatto momento in cui la cottura è ultimata. Il sistema prevede la presenza del cestello, così da riuscire a catturare l’olio nella parte inferiore, e facilitare le operazioni di pulizia, con il posizionamento ad esempio dello stesso all’interno di una lavastoviglie. Il sistema di controllo, come anticipato, si affida interamente ad un’area touch nella parte superiore, con la presenza di un comodo display retroilluminato anteriore, sul quale visualizzare una serie di informazioni di stato.