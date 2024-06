Apple iPhone 15 Pro è disponibile su Amazon ad uno dei prezzi più bassi che effettivamente si siano mai visti prima d’ora, rappresentando la perfetta soluzione su cui gli utenti possono fare affidamento, nel momento in cui fossero alla ricerca di uno smartphone di alto livello, ma dalle dimensioni ancora relativamente contenute.

Considerato a tutti gli effetti come il giusto compromesso, tra il top di gamma iPhone 15 Pro Max, ed il fratellino iPhone 15, il suddetto device raggiunge per la precisione dimensioni di 146,6 x 70 x 8,25 millimetri di spessore, con un peso che si aggira attorno ai 187 grammi. Il display è da 6,1 pollici di diagonale, ha una risoluzione di 1179 x 2556 pixel, con 460 ppi e tecnologia Super Retina XDR OLED, che può raggiungere un refresh rate di 120Hz.

Apple iPhone 15 Pro: che sconto su Amazon

Sconto da non perdere applicato direttamente su Apple iPhone 15 Pro, il top di gamma a tutti gli effetti dell’azienda di Cupertino viene oggi proposto con un risparmio di ben 240 euro sul valore iniziale, cosicché gli utenti possano quindi approfittare della riduzione del 19%, per arrivare a spendere solamente 999 euro, invece che i 1239 euro previsti di base. Da notare che è la versione con garanzia di 24 mesi ed oltretutto è completamente no brand. Lo potete ordinare al seguente link.

All’interno della confezione, come sempre di più sta accadendo nell’ultimo periodo, è possibile trovare solo ed esclusivamente il cavo di ricarica, che ricordiamo essere USB-C e non lighting, ma non l’alimentatore da parete, che dovrà essere eventualmente acquistato a parte. Allo stesso modo sottolineiamo che la memoria interna di Apple iPhone 15 Pro non può in nessun modo essere incrementata, per questo motivo consigliamo caldamente di valutare attentamente la scelta da compiere in fase d’acquisto iniziale.