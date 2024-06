Amazon ha raggiunto una valutazione di mercato pari a oltre 2 trilioni di dollari. Proprio in questi giorni, il titolo del colosso di Seattle ha chiuso a 193,61dollari. Ciò ha spinto la capitalizzazione della società a superare tale significativo traguardo. Con suddetto risultato, Amazon entra nel ristretto club delle aziende con una valutazione di oltre 2 trilioni di dollari. Si tratta di un gruppo che comprende già giganti come NVIDIA, Apple, Alphabet e Microsoft.

Amazon raggiunge il club di élite

Tra queste aziende, NVIDIA si distingue particolarmente per l’impressionante aumento di capitalizzazione registrato nel 2024. Ciò soprattutto grazie all’impulso dato dall’intelligenza artificiale. Anche Amazon ha investito significativamente nell’AI, sebbene non abbia ancora mostrato molte soluzioni orientate al cliente in tale ambito. Discorso diverso riguarda il settore business. A tal proposito Amazon ha introdotto Bedrock, un sistema che permette agli sviluppatori di terze parti di integrare vari modelli di intelligenza artificiale generativa nei loro prodotti.

Per CNBC, uno dei fattori che ha contribuito all’aumento di valore delle azioni dell’e-commerce è la ripresa della divisione Web Services (AWS). Dopo un periodo di apparente rallentamento, quest’ultima sembra tornata a crescere. Al momento, infatti, AWS è un pilastro per le entrate di Amazon. E non è tutto.

Stanno emergendo indiscrezioni riguardo ad un progetto di Amazon per la realizzazione del proprio chatbot AI. Si tratta di un progetto che, se confermato, potrebbe rappresentare un significativo avanzamento nel settore dell’intelligenza artificiale per l’azienda. Al momento, non ci sono ancora dettagli certi su quando tale soluzione potrebbe essere rilasciata. Inoltre, ci sono voci relative anche ad una nuova versione di Alexa. Quest’ultima sembra essere ancora in fase di sviluppo. Quindi, non pronta per un lancio imminente. Amazon continua ad evolvere dimostrando la propria capacità di adattarsi ed innovarsi per rispondere alle tendenze del mercato. Ciò rappresenta uno dei motivi per cui l’azienda è riuscita a superare le soglia dei 2 trilioni.