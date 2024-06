Timekettle: i migliori traduttori per le Olimpiadi di Parigi

Le Olimpiadi di Parigi 2024 sono ormai dietro l’angolo, e considerando le tantissime persone provenienti da tutto il mondo che vi prenderanno parte, quale migliore occasione per dotarsi di un traduttore istantaneo, così da riuscire a dialogare perfettamente con chi incontrerete? con i dispositivi di casa Timekettle è possibile utilizzare i traduttori per comprendere i commentatori e gli annunci mentre guardano le partite, oppure mentre visitano le attrazioni turistiche, riuscire a tradurre nella propria lingua i commenti della guida. Questi sono solamente un paio di diramazioni e di utilizzi di una serie di traduttori dalle ottime prestazioni che vi aiuteranno nel vostro viaggio a Parigi per le Olimpiadi in programma a breve.

Timekettle WT2 Edge

In netto contrasto con i normali auricolari, le Timekettle WT2 Edge non sono pensate esclusivamente per l’ascolto di musica o per effettuare le chiamate, ma nascono come traduttore in tempo reale che permette agli utenti di superare ogni tipologia di barriera linguistica. Questo è possibile attraverso la tecnologia di riconoscimento vocale direzionale sviluppata da Timekettle stessa, che permette a due persone differenti, che parlano altrettante lingue, di comunicare facilmente tra loro (in poche parole ognuno può parlare nella propria lingua e riuscire a farsi capire ugualmente).

Gli auricolari integrano un doppio microfono con riduzione del rumore e tecnologia beamforming, che vengono supportati da un algoritmo adattivo basato sull’intelligenza artificiale. Timekettle ha collaborato con numerose aziende leader del settore, tra cui troviamo anche Microsoft, per raggiungere risultati incredibili: supporto fino a 40 lingue e 93 dialetti (con utilizzo in modalità online), grazie alla presenza di 15 server che così riescono a coprire l’85% della popolazione mondiale, eventualmente utilizzabile anche offline, ma solo in Italiano e inglese.

Il design è estremamente simile ad un normale auricolare, vengono commercializzati in bianco ed in nero, con led di stato che identifica il collegamento e l’effettivo funzionamento dello stesso auricolare. Sono leggeri ed ergonomici, grazie appunto al design semi in-ear per un maggior comfort e durabilità nel tempo, all’interno della confezione si possono trovare copri auricolari in silicone ed anche supporti per le orecchie. L’autonomia della batteria può arrivare fino a 5 ore di utilizzo continuativo, capace di estendersi fino ad un totale di 12 ore sfruttando la custodia di ricarica, la quale a sua volta può essere caricata tramite l’ausilio della porta USB-C inclusa direttamente in confezione (sono necessari 90 minuti per la carica completa). Il prodotto è perfettamente compatibile sia con iOS che Android, senza variazioni nella funzioni effettivamente raggiungibili.

Acquistabili direttamente sul sito ufficiale, le Timekettle WT2 Edge hanno un prezzo di vendita di soli 332,74 euro.

Timekettle Fluentalk T1 Mini

Timekettle Fluentalk T1 Mini è un piccolo traduttore vocale istantaneo, nato per soddisfare le esigenze dei viaggiatori che sono alla ricerca di un device dalle ridotte dimensioni (pesa solamente 39 grammi ed è grande quanto una carta di credito) e semplice da utilizzare. Il prodotto riesce ad abbattere ogni barriera linguistica, sfruttando la traduzione offline ed online, senza dover sottoscrivere alcun abbonamento aggiuntivo, con dati gratuiti in tutto il mondo per un anno.

L’immediatezza e la facilità di utilizzo sono le sue principali prerogative: si accende con la pressione di un solo pulsante, ed il tempo di attesa è ridottissimo, semplificando al massimo il processo di traduzione in tempo reale, con riconoscimento automatico delle tantissime lingue a disposizione (sono in totale 36 con 88 accenti riconosciuti). Nel caso in cui venisse utilizzato offline, sono 13 le lingue con le quali è possibile effettuare il pairing. Nella parte posteriore è stata integrata una fotocamera da 5 megapixel, che aggiunge la funzione traduci da una foto in oltre 39 lingue.

Ogni informazione viene visualizzata sull’ampio display da 2,8 pollici, con risoluzione HD, con un rapporto schermo/corpo davvero vantaggioso, il che si traduce in cornici veramente sottili. Timekettle Fluentalk T1 Mini può essere acquistato sul sito ufficiale al prezzo di 142,60 euro.

Timekettle Fluentalk T1

Presentato al CES 2023 di Las Vegas, Timekettle Fluentalk T1 è il fratello maggiore del modello precedente, con tantissima tecnologia di alto livello e di ultima generazione. BoostClean Speech Tecnology permette di riconoscere la voce che esce direttamente dalla bocca dell’interlocutore, senza farsi confondere da provenienze esterne e lontane, con qualità e dettaglio elevati, Streaming ASR Technology, una traduzione immediata del parlato con visualizzazione dei sottotitoli, Instant Photo Traslation, per tradurre le immagini catturate dalla fotocamera posteriore in 28 lingue differenti, ma anche la possibilità di vedere sull’ampio display tutti i fusi orari del mondo.

Sotto il cofano si trova un processore a 12 nanometri, quad-core ad alte prestazioni con frequenza di clock a 1,2GHz, mantenendo allo stesso tempo dimensioni complessivamente alla portata di tutti, per quanto riguarda la tipologia di prodotto: traduttore vocale istantaneo portatile con SIM dati integrata e compatibile con oltre 200 paesi, che porta ad una traduzione quasi istantanea in soli 0,2 secondi, con un peso di soli 115 grammi.

Timekettle Fluentalk T1 è acquistabile sul sito ufficiale dell’azienda, ad un prezzo di 285,20 euro.

Timekettle X1 AI Interpreter Hub

Timekettle X1 AI Interprer Hub è il primo traduttore istantaneo che potremmo quasi definire all-in-one, ovvero capace di integrare nello stesso corpo: display, altoparlante e auricolari da indossare per una traduzione istantanea. Il prodotto presenta cinque modalità di traduzioni (con supporto a 40 lingue con 93 accenti): one-on-one, con la pressione di un solo pulsante si possono condividere le cuffie per poi iniziare a parlare fluentemente, permettendo all’interlocutore di sentire ciò che dite nella sua lingua. Listen & Play, semplicemente basterà indossare il nostro auricolare, e permettere al microfono di catturare la voce, ad esempio di una conferenza, per tradurlo nel nostro idioma. Ask & Go, una funzione molto più vicina a quanto visto con i precedenti modelli, per finire con Voice Call e Multi-Person, adatte solo con la presenza di due Timekettle X1.

Tutto questo viene raccolto in un dispositivo dalle ridotte dimensioni, facilmente trasportabile, dotato di un display a colori molto nitido e ben dettaglio (da 3,4 pollici), capace di racchiudere al proprio interno quella versatilità che tanti utenti vanno cercando, soprattutto se sono soliti viaggiare il mondo, e non potendo a tutti gli effetti conoscere ogni idioma che vanno ad incrociare durante il proprio cammino. Il processore è anch’esso a 12nm, con batteria da 3200mAh, con autonomia di utilizzo pari a circa 12 ore continuative (e 168 ore di standby). Il peso è relativamente ridotto, 198 grammi sono un quantitativo inferiore ad esempio a ciò che possiamo trovare sugli smartphone di ultima generazione.

Timekettle X1 AI Interpreter è senza dubbio il prodotto più completo della selezione, ed infatti il prezzo è adeguato: 665,49 euro sul sito ufficiale.