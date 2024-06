Esselunga, non solo un supermercato in cui fare la spesa ma uno store gigantesco in cui puoi trovare qualsiasi prodotto tu possa sognare. Dal reparto alimenti, a quello per la cura della persona si arriva anche a quello dedicato ai dispositivi tecnologici migliori. Esselunga, infatti, non solo ti propone sconti favolosi su prodotti per effettuare una ricca spesa e risparmiare, ma anche device eccezionali in offerta per trasformare ogni tua giornata in un’avventura tecnologica.

Il suo volantino superbo strapieno di occasioni imperdibili ti propone il meglio a costi davvero ultra convenienti. Con le sue promo Esselunga saprà sicuramente sorprenderti e potrai finalmente acquistare i device che tanto desideravi da tempo ad un prezzo abbordabile. Attenzione, talvolta i prodotti sono ordinabili anche online, quindi ti consigliamo di controllare il sito web Esselunga per conoscere i dettagli.

Esselunga ti regala uno sconto pazzesco su uno dei modelli Samsung migliori in assoluto

Esselunga questa volta ti propone un’offerta davvero eccezionale, imperdibile. Nei suoi store puoi acquistare un favoloso smartphone Samsung ad un prezzo stracciatissimo. Il modello i questione è il ricercato ed ultra tecnologico Galaxy A14 da 64 GB. Questo fantastico device possiede un display pazzesco FHD+ dalla grandezza di 6,6”. Il sistema operativo, inoltre, è (al momento dell’accensione) Android 13 che ti garantirà un uso ottimizzato dello smartphone anche quando terrai aperte più app in contemporanea. Lo smartphone Samsung in vendita in promo da Esselunga ha poi una memoria RAM da 4 GB che ti dona tutta la versatilità di cui hai bisogno.

Anche la fotocamera del dispositivo saprà sorprenderti! Avrai una tripla fotocamera con lenti da 50+5+2 Mpixel. E l’autonomia? Quanto è potente la batteria? La batteria inclusa nel device ha una potenza superba di 5.000 mAh che ti permette di avere non solo uno smartphone funzionante a lungo ma anche una ricarica rapidissima. Ma quanto costa? Qual è il prezzo proposto da Esselunga? Lo smartphone è in esclusiva scontato alla bellezza di soltanto 129 euro! Per scoprire tutti i dettagli disponibili ti consigliamo di cliccare qui per accedere al sito Esselunga dove puoi trovare anche altre fantastiche promo.