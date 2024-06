La Spagna si sta preparando a cambiare le regole per i monopattini elettrici con una nuova riforma del codice stradale che potrebbe entrare in vigore presto, probabilmente già l’anno prossimo. Questa riforma mira principalmente a migliorare la sicurezza degli utenti di monopattini, un tema sempre più importante considerando la diffusione crescente di questi mezzi nelle nostre città.

I cambiamenti al codice della strada

Una delle proposte più discusse è l’introduzione di un’età minima di 16 anni per poter guidare un monopattino elettrico legalmente. Questa misura è pensata per proteggere i più giovani, che sono considerati più vulnerabili in caso di incidenti. È una mossa diretta a mitigare i rischi e a regolamentare meglio l’uso di questi veicoli che, sebbene pratici, presentano anche delle sfide in termini di sicurezza.

Un’altra novità importante è l’obbligo di indossare il casco per tutti coloro che utilizzano i monopattini elettrici. Questa regola è già in vigore in molti paesi e mira a ridurre il rischio di lesioni gravi in caso di caduta. È un passo necessario verso una maggiore consapevolezza della sicurezza stradale per chiunque scelga di utilizzare questi mezzi alternativi di trasporto.

Inoltre, c’è anche la proposta di far indossare un giubbotto catarifrangente ai rider che consegnano merci con monopattini o biciclette, per aumentare la loro visibilità, specialmente di notte. Questa misura potrebbe migliorare la sicurezza sia per i conducenti stessi che per gli altri utenti della strada.

La discussione su queste nuove normative è appena iniziata e sarà interessante vedere come evolverà. Gli operatori del settore hanno già espresso preoccupazioni riguardo all’impatto che queste regole più rigide potrebbero avere sulla popolarità dei monopattini elettrici e sui costi aggiuntivi che comporteranno per la conformità. C’è un equilibrio delicato da trovare tra promuovere la sicurezza e non soffocare l’innovazione e l’accessibilità di queste soluzioni di trasporto urbano.

Per un viaggio più sicuro

Un altro aspetto importante riguarda le similitudini con le recenti modifiche al codice stradale italiano, che anch’esse mirano a regolamentare l’uso dei monopattini elettrici ma con approcci e dettagli normativi leggermente diversi. La sicurezza è al centro di entrambe le riforme, ma ogni paese sta affrontando le sue specificità e le sue sfide locali.