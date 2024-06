Kena Mobile lancia una nuova e vantaggiosa promozione: la 6,99 Promo Rush 130. L’offerta è particolarmente allettante per i nuovi abbonati, poiché include il primo mese gratuito. L’offerta comprende minuti illimitati verso tutti, 200 SMS e ben 230 GB di traffico internet in 4G, di cui 7,5 GB utilizzabili per la navigazione all’interno dell’Unione Europea. Il tutto ad un costo di soli 6,99 euro al mese, a patto di attivare il servizio di Ricarica Automatica. Senza questo servizio, il traffico dati disponibile si riduce a 130 GB al mese.

Inoltre, durante la fase di attivazione sul sito ufficiale di Kena Mobile, è possibile aderire alla Promo “Consensi” per il Trattamento dei Dati per finalità aggiuntive all’esecuzione del contratto, come l’invio di comunicazioni commerciali.

La nuova promo di Kena è imperdibile

L’adesione consente di ottenere un ulteriore vantaggio. La SIM Kena sarà attivata senza costi, invece dei consueti 3 euro. È importante notare che le preferenze sul trattamento dei dati possono essere modificate in qualsiasi momento accedendo all’Area Clienti MyKena o contattando il Servizio Assistenza Clienti al numero 181. Anche se si decide di modificare successivamente i consensi, lo sconto ottenuto rimarrà valido. Non ci sono vincoli di permanenza per usufruire di questa promozione, che è riservata esclusivamente ai maggiorenni.

La SIM offerta è compatibile con il Servizio Voce su 4G (VoLTE), supportato solo sui dispositivi 4G che possono operare con la rete Kena Mobile. Tra i vantaggi inclusi nell’offerta, troviamo chiamate senza scatto alla risposta e traffico dati 4G con scatti anticipati di 1 KB. La velocità massima di download può raggiungere i 60 Mbps, mentre quella di upload può arrivare fino a 30 Mbps sul territorio nazionale. All’estero, la velocità di connessione dipende dalla rete degli operatori con cui TIM ha stipulato accordi di roaming.

L’offerta è disponibile sia per i nuovi numeri Kena Mobile sia per chi desidera mantenere il proprio numero portandolo da altri operatori come Iliad, Poste Mobile, Tiscali e molti altri. In caso di superamento delle soglie mensili di SMS e dati, si applicano le condizioni del Piano Base Kena, salvo opzioni aggiuntive attive sulla linea.

L’attivazione dell’offerta può essere eseguita direttamente online cliccando sul pulsante “Acquista” situato in alto a destra nella pagina dedicata. È possibile procedere anche tramite l’app Kena Mobile. Per ulteriori dettagli, gli utenti sono invitati a consultare le Informative e Condizioni Generali, la Trasparenza Tariffaria e la Scheda Sintetica di Offerta sul sito di Kena Mobile.