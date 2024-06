Google stupisce tutti annunciando la data del suo famoso evento, dove verranno presentati diversi dispositivi.

A stupire non è l’evento in sé, che si tiene già da diversi anni, ma sia la data sia il luogo in cui avverrà sono diversi rispetto agli eventi scorsi.

Solitamente Google presenta i suoi dispositivi all’evento Made by Google, che si tiene solitamente intorno al mese di ottobre ed è localizzato a San Francisco o a New York.

Quest’anno l’evento si terrà il 13 agosto 2024 e sarà situato in California, proprio dove è presente la sede del colosso. Si tratta di un evento molto atteso dove verranno presentati numerosi nuovi dispositivi, tra cui l’atteso smartphone by Google: il Pixel 9 e il Pixel 9 Pro.

In attesa della presentazione ufficiale dei dispositivi, vediamo insieme le caratteristiche tecniche che sono trapelate nel corso di questi mesi.

Google Pixel 9: la presentazione si terrà il 13 agosto

Le fughe di notizie di questi mesi hanno portato a delineare un quadro abbastanza preciso di quelle che saranno le caratteristiche tecniche dei nuovi Pixel 9 e Pixel 9 Pro, gli attesi dispositivi di Google.

Cominciando dalle dimensioni, il Pixel 9 presenterà uno schermo OLED da 6,1”, mentre la versione Pro monterà sempre uno schermo OLED ma da 6,5”.

Il processore dovrebbe essere lo stesso per entrambi i modelli, ovvero il SoC Google Tensor G4, mentre per quanto riguarda la RAM, avremo 8 GB per il 9 e 12 GB per il 9 Pro.

Per quanto riguarda il comporto fotografico, entrambi i dispositivi presenteranno una fotocamera anteriore da 11 MP e una fotocamera principale da 50 MP, ma il Pixel 9 Pro sarà dotato oltre di un ultra angolare anche di un teleobiettivo periscopico.

Infine l’ultima differenza riguarda proprio la batteria, con la versione 9 da 4492 mAh, e la 9 Pro da 5000 mAh.

Per la conferma di tutte queste caratteristiche tecniche sarà necessario attendere proprio il 13 agosto 2024 per l’evento ufficiale di Google.