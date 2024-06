Amazon pronta alla concorrenza: presto sfiderà Temu e Shein

Gli ultimi anni hanno insegnato alle persone ad avere molta più cultura riguardo all’ambito e-commerce. Sono spuntati tanti nuovi portali in giro che hanno reso possibile l’acquisto di prodotti a prezzi davvero irrisori. Tra questi non possono che essere incluse realtà come Temu e Shein, entrambe molto concorrenziali e soprattutto vantaggiose per svariate tipologie di categorie. Chi vuole risparmiare infatti si affida a queste due piattaforme, anche se c’è qualcuno che guarda il tutto dall’alto e con aria abbastanza bellicosa: si tratta di Amazon, il colosso dell’e-commerce per eccellenza.

Secondo quanto riportato infatti l’azienda americana proprio non vorrebbe assistere alla continua crescita che stanno avendo Shein e Temu. Queste due piattaforme cinesi, che nel settore e-commerce prediligono oggetti a basso costo, potrebbero rappresentare un problema per Amazon. Il colosso di Jeff Bezos sta infatti pensando ad alcune contromisure da prendere, con una nuova sezione che era stata pensata già in autunno.

Amazon vuole lottare contro Temu e Shein

Secondo i più informati, Amazon starebbe pensando di lanciare una piattaforma dedicata al lifestyle e alla moda a prezzi davvero bassissimi. Il tutto, almeno per il momento, per il mercato americano dove produttori e venditori cinesi spedirebbero direttamente. Tutto verrebbe inviato direttamente e preventivamente all’interno dei magazzini in America, così da abbreviare i tempi.

Chiaramente bisogna tenere molto bassi i costi, altrimenti non si riuscirebbe a fare concorrenza a Shein e Temu. Proprio per questo motivo si prevede una consegna che va dai 9 agli 11 giorni dall’acquisto, con il passaggio che avviene direttamente dalla Cina agli USA. Tutto sembra quindi in rampa di lancio per un futuro fatto di acquisti ancora meno costosi e vantaggiosi. Effettivamente era plausibile che Amazon pensasse ad alcune contromisure da prendere contro queste realtà, le quali stanno prendendo il sopravvento. Prossimamente potrebbero spuntare fuori nuove notizie in merito alla questione, la quale diventa sempre più reale.