WhatsApp ha introdotto una nuova versione beta, la 2.24.14.2 per Android. Quest’ultima presenta un’interessante novità per gli aggiornamenti di stato. In suddetta versione, l’anteprima degli aggiornamenti di stato è stata riprogettata. Infatti, è presente sulla destra dello schermo senza sostituire l’immagine del profilo.

Attualmente, per chi utilizza la versione stabile di WhatsApp, l’anteprima degli aggiornamenti di stato sostituisce l’immagine del profilo dell’utente. Ciò può rendere difficile capire chi ha pubblicato un aggiornamento, soprattutto quando i contatti hanno nomi simili e sono distinti principalmente dall’immagine del profilo. Tale cambiamento è stato spesso criticato dagli utenti, poiché la sostituzione della foto del profilo con la miniatura dell’aggiornamento di stato ha causato confusione. Tale situazione vale soprattutto per coloro che non seguono molti canali e hanno spazio libero nella scheda degli aggiornamenti.

Nuovo aggiornamento in arrivo per WhatsApp Beta

Con la nuova versione 2.24.14.2 per Android, la piattaforma ha ascoltato il feedback degli utenti. L’anteprima dell’aggiornamento di stato ora appare accanto alla foto del profilo, che rimane visibile a sinistra del nome del contatto. Il nuovo design facilita l’identificazione di chi ha pubblicato l’aggiornamento, migliorando significativamente l’esperienza utente. Nello screenshot fornito, si può vedere chiaramente come l’anteprima occupi lo spazio libero sulla destra, lasciando la foto del profilo intatta.

È importante sottolineare che tale modifica è disponibile solo nella versione beta di WhatsApp per Android. Non tutte le funzionalità testate vengono implementate nella modalità stabile della piattaforma. In questo caso specifico, invece, sembra molto probabile. Con la nuova opzione gli utenti potranno beneficiare di una visualizzazione più chiara e intuitiva degli aggiornamenti di stato, riducendo la confusione generata dalla precedente disposizione.

Si tratta di una piccola ma significativa modifica. Quest’ultima evidenzia l’impegno di WhatsApp per migliorare continuamente l’esperienza dei suoi utenti, ascoltando il loro feedback e apportando interventi mirati. I fruitori della piattaforma possono aspettarsi un’esperienza più fluida e user–friendly, che risolve un problema comune senza introdurre nuove complicazioni.