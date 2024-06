Un nuovo e controverso titolo si affaccia sul panorama videoludico, il team di 3T Games ha annunciato il debutto di Ultimate Hunting. Il titolo permetterà ai giocatori di vivere l’esperienza della caccia che, speriamo, possa restare solo composta da pixel e bit.

Il nuovo simulatore di caccia però, si preannuncia diverso da tutti gli altri presenti sul mercato. Il titolo sviluppato da 3T Games si contraddistingue per la ricerca dell’assoluto realismo al fine di offrire un’esperienza videoludica mai provata prima.

Gli sviluppatori hanno utilizzato il motore grafico Unreal Engine 5 per rendere Ultimate Hunting una vera sfida. Grazie a questa soluzione tecnica, sarà possibile portare la grafica di gioco ad un livello superiore.

Ultimate Hunting nasce per diventare il simulatore di caccia più realistico ed immersivo attualmente in circolazione

Infatti, l’estremo realismo non solo sarà un modo per migliorare l’immersività del gioco ma rappresenterà una sfida ulteriore per i giocatori. Ogni decisione presa in game e ogni colpo sparato dovranno essere veramente sentiti in quanto si avrà a che fare con animali che sembreranno del tutto veri.

Le fasi di caccia prevederanno lunghe sessioni di studio della fauna locale attraverso appostamenti e movimenti silenziosi. Inoltre, bisognerà tracciarne i movimenti e utilizzare esche per attirare i malcapitati animali.

Nel primo trailer ufficiale è possibile ammirare le riserve di caccia in California e Africa. I modelli ambientali e quelli degli animali sono curati nei minimi dettagli per offrire un’esperienza completa. I giocatori di Ultimate Hunting potranno cimentarsi nella caccia in modalità singola o divertirsi in cooperativa insieme a 16 persone in contemporanea.

Il traile di lancio conferma che il rilascio su PC è previsto tra il 2025 e il 2026. Nel corso delle settimane successive, arriveranno anche le versioni dedicate a PlayStation 5, Xbox Series X|S e la prossima Nintendo Switch 2. Al fine di rendere il tutto ancora più immersivo, gli sviluppatori hanno già programmato il rilascio di una versione VR.