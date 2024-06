Nissan Qashqai 2024: prezzi e dettagli per il mercato italiano

La Nissan, dopo che gli appassionati hanno atteso per mesi con trepidanza, ha finalmente svelato quanto costerà la nuova versione del 2024 dell’amato Qashqai per il mercato italiano. Oltre ad aver divulgato i costi, la società ha confermato i dettagli condivisi sino ad ora sul modello. L’auto sarà infatti disponibile con tre motori diversi e due tipi di cambi. A quanto pare avrà cinque allestimenti, il ché renderà la Nissan Qashqai ancora più versatile di quanto lo sia mai stata.

La versione base della Qashqai Mild Hybrid avrà una potenza di 140 CV. Il cambio, in tal caso, sarà manuale e la Nissan avrà una trazione 2WD in allestimento Acenta. Il prezzo? Per questo modello il costo parte dai 31.570 euro. Lo stesso, nei due allestimenti superiori N-Design e Tekna, sale di prezzo ed arriva anche ai 36.430 euro.

Varianti diverse per la nuova Nissan Qashqai per tutte le esigenze

La variante leggermente più potente, sempre in versione Mild Hybrid, avrà invece 158 CV. Anche in questo caso il cambio sarà manuale 2WD e sarà disponibile soltanto nel design Tekna+ al prezzo più elevato di 41.630 euro. Scegliendo poi il cambio Xtronic, la Nissan parte invece da 34.770 euro con l’allestimento Acenta, mentre tocca anche i 43.820 euro nella versione Tekna+. La variante con trazione 4WD ha un prezzo che invece va dai 39.730 euro considerando l’allestimento N-Connecta fino ad arrivare ai 45.820 euro della Tekna+.

La nuova Nissan Qashqai 2024 presenta poi una gamma completa di optional. Il guidatore può così personalizzare totalmente il modo in cui vive la propria auto. Tra le opzioni disponibili ci sono il sistema di assistenza alla guida ProPILOT, il tetto panoramico (ideale per guardare il cielo stellato), l’impianto audio premium Bose. Ci sono poi l’head-up display, i sedili riscaldati ottimi per i climi freddi e ventilati quando fuori ci sono 40 gradi. La Nissan comprende anche il sistema di navigazione con display touch da 12.3 pollici e il caricatore wireless per il proprio smartphone. Ogni allestimento è pensato per soddisfare le diverse esigenze dei clienti, dalla praticità quotidiana all’esperienza di guida premium.