Logitech propone al pubblico un mouse veramente dal prezzo concorrenziale, trattasi del modello M185, un piccolo dispositivo completamente wireless, quindi utilizzabile senza filo di collegamento, che risulta essere facilmente compatibile con qualsiasi device data la presenza del mini ricevitore USB incluso in confezione (da collegare alla porta USB con frequenza 2,4GHz).

Il prodotto, sebbene si tratti di un modello estremamente economico, riesce a garantire un tracciamento ottico molto elevato, fino a 1000DPI, con batteria dalla durata di 12 mesi, che permette così di utilizzare il mouse per un lungo periodo, prima di dover ricorrere al cambio pile (perché il prodotto in questione non ha una batteria interna, ma un funzionamento più classico a pile).

Correte subito ad iscrivervi gratis al nostro canale Telegram ufficiale, dove troverete i codici sconto Amazon gratis e tantissime offerte speciali.

Logitech, il mouse è super economico

Il mouse Logitech è indiscutibilmente uno dei più economici in circolazione, essendo comunque oggi in commercio a 10,83 euro, contro i 17,99 euro previsti di listino, con un risparmio del 40% rispetto al valore originale. Premete qui per effettuare l’ordine.

Come avrete potuto intendere, il prodotto in questione risulta essere facilmente compatibile con qualsiasi dispositivo attualmente in commercio, o meglio con qualsiasi sistema operativo: sia esso Windows, Android, iOS, MacOS o Linux. Idealmente nasce per essere utilizzato dai destrimani, ma nulla vieta ai mancini di utilizzarlo, data l’assenza di pulsanti laterali o di particolari conformazioni che ne impediscono l’effettivo utilizzo.

Il collegamento tramite il trasmettitore wireless da collegare direttamente alla porta USB-A porta ad una portata di circa 10 metri, il che rende il prodotto estremamente versatile. Il suo punto di forza sono chiaramente le dimensioni: 3,81 x 9,91 x 6,1 centimetri, ed un peso che oggi si aggira attorno ai 75,12 grammi, rendendolo facilissimo da trasportare praticamente ovunque si desideri, ad esempio in un marsupio, nella tasca di uno zaino, o in qualsivoglia altro contenitore si desideri (è assente una custodia per il trasporto).