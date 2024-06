Queste ultime settimane sono state segnate dall’esordio dei tanto attesi processori Snapdragon X i quali sono fini finiti sotto le mani degli utenti che hanno potuto finalmente testare le prestazioni e l’efficienza energetica di queste nuove CPU basate su architettura ARM, la quale prometteva prestazioni di livello altissimo, anche in campo di intelligenza artificiale e una dura durata della batteria senza precedenti.

Ovviamente ora è arrivato il momento di mettere alla prova le prestazioni dichiarate di questa nuova famiglia di CPU, tutti gli utenti infatti hanno iniziato a testare i loro dispositivi effettuando benchmark e varie prove per verificare effettivamente quanto dichiarato da Qualcomm, i risultati dal punto di vista dell’efficienza energetica hanno diviso un po’ le parti, scopriamo cosa è emerso.

Efficiente ma non troppo

Lo YouTuber Parker Burton ha dichiarato sul proprio profilo X tutto il suo entusiasmo in merito alle prestazioni energetiche del processore in questione, quest’ultimo ha affermato infatti che il suo Surface 7 è rimasto in stand-by per tutta la notte senza perdere nemmeno l’1% di carica della propria batteria, un risultato a dir poco impressionante che ovviamente ha lasciato molto entusiasta il ragazzo.

Altri tester però non sono dello stesso avviso e hanno infatti dichiarato che i nuovi processori hanno sì un’efficienza energetica elevata, ma non riescono ancora a pareggiare quanto fatto da Intel e Apple con i loro Silicon e Lake, è emerso infatti questi ultimi in un contesto costituito da navigazione web a ad elevato luminosità riescono a offrire risultati pressoché paragonabili a quelli delle CPU appena arrivate, che però venivano idolatrati proprio per una durata della batteria di poco ineguagliabile, risultato che dunque coglie tutti in sorpresa dal momento che il paragone sarebbe dovuto essere improponibile.

Non rimane che attendere le evoluzioni future, dal momento che l’ottimizzazione software di queste piattaforme sicuramente giocherà un ruolo importante nell’efficienza energetica delle stesse.