È stato stabilito un nuovo record a livello mondiale per l’efficienza nella conversione della luce solare in elettricità. Un traguardo importante per i pannelli solari realizzati con le ultime tecnologie e materiali sempre più innovativi.

I ricercatori di Longi, il più grande produttore di pannelli solari al mondo, hanno raggiunto un’efficienza di conversione energetica del 34,6% battendo il record precedente dello 0,7%. Il nuovo record appartiene a pannelli realizzati con una combo specifica di silicio. Ed è anche superiore di oltre il 7% rispetto al record stabilito da pannelli in silicio standard, che si trova nella maggior parte dei pannelli commerciali al momento.

La perovskite, il materiale adoperato in questi pannelli innovativi, è stata acclamata come un “materiale miracoloso” per il suo potenziale degno di nota. Potrebbe rappresentare una svolta anche per le batterie, il settore delle telecomunicazioni e delle energie rinnovabili. Gli attuali pannelli solari in silicio stanno raggiungendo i loro limiti. I ricercatori stanno quindi cercando soluzioni di prossima generazione per sfruttare meglio l’energia del sole.

I pannelli solari potrebbero presto diventare più efficienti che mai grazie ai risultati raggiunti da un’azienda in Cina

Le soluzioni in silicio-perovskite hanno un limite di efficienza teorico del 43%, superando di gran lunga il limite del 29% di quelle in silicio standard. L’ultimo record segue una serie di scoperte dell’azienda cinese Longi, che ha battuto il record mondiale di efficienza per 16 volte negli ultimi tre anni. Il record è stato annunciato alla 17a Conferenza internazionale SNEC a Shanghai, in Cina, insieme a un nuovo accordo “emblematico” per trasformare l’energia globale attraverso la collaborazione con la società energetica saudita ACWA Power.

La società ha dichiarato di aver raggiunto il nuovo record “ottimizzando il processo di deposizione del film sottile dello strato di trasporto degli elettroni“. Non sono stati forniti ulteriori dettagli, sebbene Longi sia una delle numerose aziende attualmente in procinto di commercializzare questa nuova tecnologia. Nel Regno Unito, Oxford PV spera di soddisfare quest’anno i primi ordini dei clienti di pannelli solari a base di perovskite.