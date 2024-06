PosteMobile, in questi giorni, ha lanciato sul mercato italiano un’offerta che promette di rivoluzionare il settore della telefonia mobile. Conosciuta come Creami Extra Wow 10, tale promozione è pensata per tutti coloro che cercano un piano telefonico conveniente. Ma senza rinunciare alla qualità. La suddetta si distingue innanzitutto per la sua accessibilità e la ricchezza dei benefici offerti. Tutte caratteristiche che la rendono un’opzione allettante per gli utenti italiani.

La nuova proposta di PosteMobile offre un ottimo rapporto qualità-prezzo ed è anche semplice da attivare. Gli utenti possono sottoscriverla direttamente presso qualsiasi ufficio postale. Senza alcun vincolo di portabilità del numero. Il costo mensile fisso di sei euro include minuti e messaggi illimitati. Una caratteristica sempre più richiesta dagli utenti moderni. In più sono inclusi 10 gigabyte di traffico dati con velocità 4G+, per una navigazione veloce e fluida su internet.

PosteMobile: vantaggi esclusivi e servizi aggiuntivi

Un altro punto di forza dell’offerta Creami Extra Wow 10 è la sua proiezione internazionale. Per chi viaggia all’interno dell’Unione Europea, sono inclusi 6,35 gigabyte di dati senza costi aggiuntivi. Così da garantire la continuità della connessione anche oltre i confini nazionali. Questo aspetto rende la promozione particolarmente vantaggiosa per chi è abituato a spostarsi frequentemente all’estero.

Oltre alla convenienza economica e alla copertura internazionale, la proposta di PosteMobile si distingue per una serie di vantaggi esclusivi. Gli utenti, ad esempio, possono usufruire di funzionalità avanzate come l’utilizzo degli hotspot. Oltre che di servizi di Ti cerco, Richiama Ora e l’avviso di chiamata, che migliorano l’esperienza complessiva di utilizzo del telefono. L’attivazione dell’offerta prevede un costo iniziale di 25€. Di cui 10€ vengono utilizzati come prima ricarica e 15€ sono destinati all’acquisto della SIM. In più, grazie alla partnership consolidata con Vodafone, l’ operatore garantisce una solida infrastruttura di rete. Assicurando una copertura affidabile e stabile in tutto il territorio italiano.