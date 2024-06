Il mondo degli smartphone gaming si prepara ad accogliere il prossimo gioiello tecnologico. Stiamo parlando del lancio imminente del Nubia Red Magic 9S Pro. Il cui debutto è programmato per il 3 luglio inizialmente in Cina. Per poi essere rilasciato a livello globale nelle settimane successive. Rappresenterà il culmine della rinomata serie RedMagic9, prodotta dal colosso cinese ZTE. Noto per la sua dedizione nel creare device potenti e orientati al gioco.

Nubia Red Magic 9S Pro: innovazioni e prestazioni

Il nuovo arrivato sarà equipaggiato con il potente processore Snapdragon 8 Gen 3 di Qualcomm. Una scelta che conferma l’impegno di Nubia nel fornire prestazioni di alto livello anche per i più esigenti. Il display OLED da 6,8 pollici prevede una risoluzione di 2.480 x 1.116 pixel. Oltre che una frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz. In questo modo assicura un’esperienza visiva fluida e dettagliata. La luminosità massima di 1.600 nit e la tecnologia PWM a 2.160Hz migliorano ulteriormente la qualità visiva.

Sul fronte della memoria, il RedMagic9SPro offrirà diverse opzioni. La versione base, ad esempio, potrà vantare fino a 12GB di RAM LPDDR5x e 512GB di archiviazione UFS 4.0. Mentre la più avanzata potrebbe arrivare fino a 24GB e 1TB di storage. Per quanto riguarda la fotocamera, sarà dotato di un sensore principale da 50MP. Insieme ad una stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS). Il tutto accompagnato da un obiettivo ultrawide da 50MP con angolo di visuale di 120 gradi. Oltre che una camera frontale da 16 MP per i selfie.

Batteria potente e ricarica ultra veloce

Uno dei punti di forza del Nubia Red Magic è la batteria robusta. La versione base ne includerà una da 6.500mAh. Mentre quella più avanzata sarà equipaggiata con una da 5.500mAh. Entrambe supportate da tecnologie di ricarica rapida avanzate.

Oltre alle specifiche hardware, Nubia ha migliorato anche il suo sistema operativo RedMagic OS 9.0 basato su Android. La connettività avanzata include il supporto per 5G dual SIM, Wi-Fi 7, USB-C 3.2 e NFC. Garantendo una connessione stabile e veloce in ogni circostanza. Con un design ergonomico dalle dimensioni di 164 x 76,4 x 8,9mm e un peso di 229 g, il Red Magic 9S Pro promette di essere potente, ma anche comodo da utilizzare per sessioni di gioco prolungate.