L’espansione di Elden Ring, intitolata Shadow of the Erdtree, ha scatenato una vivace discussione tra i giocatori sulla piattaforma Steam. La caratteristica distintiva del DLC è senza dubbio la sua difficoltà elevata. Elemento che ha reso il combattimento contro nemici e boss un vero banco di prova anche per i giocatori più esperti. Questa sfida però non è stata accolta positivamente da tutti gli appassionati. Infatti più di 10.000 recensioni negative hanno drasticamente abbassato la valutazione complessiva del gioco.

Elden Ring: reazioni contrastanti e aspetti positivi

Secondo le critiche più frequenti, la difficoltà eccessiva del DLC non è stata bilanciata correttamente. I nemici e i boss, descritti come dotati di una quantità di salute mostruosa e capaci di infliggere danni devastanti con pochi colpi, hanno frustrato molti giocatori. Le lamentele includono anche problemi di design. Come la telecamera ostacolata durante i combattimenti con boss giganti o veloci. Tanto da richiedere una precisione e una reattività che alcuni utenti trovano sconvenienti. In più, le prestazioni su PC sono state criticate per crash improvvisi, cali di frame rate e fenomeni di stuttering, riducendo così l’esperienza di gioco.

Nonostante le critiche, ci sono però anche alcune opinioni positive. La stampa specializzata ha elogiato l’espansione per l’approfondimento della lore. Oltre che l’introduzione di nuove meccaniche di gioco e la sfida aggiuntiva che offre ai giocatori più intraprendenti. Tali recensioni hanno contribuito a mantenere Elden Ring tra i titoli più apprezzati su Metacritic. Ciò nonostante il calo nelle valutazioni degli utenti su Steam.

FromSoftware, lo sviluppatore del gioco, ha già rilasciato un aggiornamento prima del lancio del DLC. Ma è chiaro che ci sia ancora lavoro da fare per migliorare l’ottimizzazione e risolvere i problemi segnalati dal web. La comunità è divisa. Vi sono coloro che apprezzano la sfida intensa proposta dal videogame e chi invece preferirebbe un bilanciamento più accessibile.