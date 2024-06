Elon Musk, tra figli segreti e comportamenti inappropriati

Elon Musk, il miliardario controverso e visionario, si ritrova nuovamente sotto i riflettori. Un’inchiesta di Bloomberg ha rivelato che Musk ha avuto un altro figlio segreto, questa volta con Shivon Zilis, direttrice della sua società Neuralink, che si occupa di impianti cerebrali. Questo sarebbe il dodicesimo figlio per Musk, che già ne aveva avuti tre con la musicista Grimes e sei da precedenti relazioni.

Musk e le accuse di comportamenti inappropriati

La notizia arriva in un momento in cui Musk continua a lanciare allarmi sulla crisi di denatalità che affligge il mondo, definendola “il pericolo più grande che la civiltà stia affrontando”. Ironia della sorte, il magnate sembra impegnato in prima persona a contrastare questo fenomeno, almeno per quanto riguarda la sua discendenza.

Oltre ai figli e alle preoccupazioni demografiche, emergono nuove accuse di comportamento inappropriato. Secondo il Wall Street Journal, Musk avrebbe avuto una relazione sessuale con una ex stagista di SpaceX, diventata poi dirigente dell’azienda. Un’altra dipendente ha dichiarato di aver rifiutato più volte le sue avances per avere figli con lui.

Ancora più gravi sono le accuse contenute in una recente denuncia: otto ex ingegneri di SpaceX hanno citato in giudizio Musk, sostenendo che il miliardario ha “creato intenzionalmente un ambiente di lavoro ostile e molesto” con comportamenti sessisti e offensivi nei confronti delle donne e della comunità LGBTQ+.

Questi scandali, che si aggiungono alle sue ambizioni spaziali e tecnologiche, continuano a mantenere Musk al centro dell’attenzione dei media globali. Le nuove rivelazioni potrebbero offuscare ulteriormente la sua immagine e mettere a rischio la sua leadership nelle sue numerose aziende. Oltre alle accuse personali, la denuncia degli ex ingegneri di SpaceX solleva importanti questioni sul clima lavorativo nelle imprese di Musk.

Un visionario, una pessima persona o entrambe le cose?

In questo scenario, il futuro di Elon Musk rimane una grande incognita. Mentre il magnate continua a espandere i suoi orizzonti con progetti avanguardisti, le polemiche personali rischiano di minare la sua credibilità e la stabilità delle sue aziende. La gestione di queste accuse sarà cruciale per il proseguimento delle sue ambiziose iniziative imprenditoriali.