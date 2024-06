Bonus colonnine 2024: ecco come fare se siete privati e condomini

Torna di nuovo il contributo utile per rendere più semplice l’istallazione di colonnine di ricarica per i privati. Il bonus è previsto per tutti coloro che risultano privati o per i condomini.

Il Ministero renderà disponibile un bonus dell’80% riguardo al prezzo di acquisto e alla posa in opera delle colonnine o di ogni infrastruttura di ricarica. Tutto ciò riguarderà privati e condomini con un limite di 1500 e 8000 euro per parte.

Bonus colonnine 2024: adesso ritorna

“Nel rispetto delle risorse finanziarie disponibili per la misura prevista dal presente decreto, fissate a un massimo di 20 milioni di euro per l’anno 2024, il Ministero può erogare ai beneficiari un contributo per le spese ammissibili indicate all’articolo 4, comma 1, del presente decreto. Questo contributo è così determinato:

80 per cento del costo di acquisto e installazione, con un tetto massimo di 1.500 euro per ogni persona fisica richiedente;

il limite di spesa viene aumentato a 8.000 euro in caso di installazione sulle parti comuni degli edifici condominiali ai sensi degli articoli 1117 e 1117-bis del codice civile.”

Come si può leggere dunque nel decreto, l’incentivo è valido per tutti coloro che hanno sostenuto delle spese a partire dall’1 gennaio 2024 e che le sosterranno fino al 31 dicembre di questo stesso anno. Le spese in questione devono riguardare l’acquisto di un’infrastruttura utile per la Ricarica e tutto ciò che viene speso per l’installazione. Questo è dunque un rimborso parziale delle spese che vengono sostenute da ogni utente. Queste sono nel dettaglio le operazioni comprese:

l’acquisto e l’installazione di infrastrutture di ricarica, inclusi, se necessario, i costi per l’installazione delle colonnine, gli impianti elettrici, le opere edili strettamente necessarie, nonché gli impianti e i dispositivi per il monitoraggio;

spese di progettazione, direzione dei lavori, sicurezza e collaudi; costi per la connessione alla rete elettrica, inclusa l’attivazione di un nuovo POD (point of delivery).

Per richiedere il bonus colonnine 2024 bisogna usare la piattaforma online che è stata predisposta da Invitalia. Non ci sono al momento delle indicazioni riguardanti una data per l’apertura della piattaforma.