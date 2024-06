Apple iPhone 14 Plus è disponibile su Amazon ad uno dei prezzi più bassi che si siano mai visti prima d’ora, oggi gli utenti possono acquistarlo nella versione base con 128GB di memoria interna.

Le dimensioni di questo smartphone sono generalmente allineate con gli standard del settore, raggiungendo 160,8 x 78,1 x 7,8 millimetri di spessore, ed un peso di 203 grammi. Il display è da 6,7 pollici di diagonale, trattasi di un buonissimo Super Retina XDR OLED con risoluzione 1284 x 2778 pixel, solamente purtroppo 60Hz di refresh rate ed anche 457 ppi.

Correte subito ad iscrivervi al nostro canale Telegram ufficiale dove potete trovare i codici sconto Amazon

Apple iPhone 14 Plus: uno sconto davvero da urlo

Apple iPhone 14 Plus risulta essere super scontato oggi su Amazon, dove gli utenti possono acquistare uno smartphone ad uno dei prezzi più bassi che si siano effettivamente mai visti. Il valore consigliato del dispositivo si aggira attorno ai 979 euro, ma coloro che decideranno di approfittarne giusto in questi giorni, potranno goderne appieno a soli 699 euro, con un risparmio del 29% sul valore originario di listino. Premete qui per l’acquisto.

Il comparto fotografico è stato fortemente migliorato rispetto al passato, risultando composto da due sensori, nella parte posteriore, entrambi da 12 megapixel: un principale ed un ultragrandangolare. Gli scatti sono realizzati di ottima qualità, con angolo di visione massimo di 120 gradi, ma anche video registrati in 4K a 60fps. Spostando l’attenzione nella parte anteriore, invece, ecco arrivare il sensore da 12 megapixel, che prevede una apertura F1.9 di ottima qualità generale.

La batteria, invece, è un componente da 4325 mAh, che risulta essere più che bilanciata per riuscire a godere delle prestazioni e delle funzionalità dello smartphone per qualche giorno, prima di dover necessariamente ricorrere alla presa a muro per la ricarica (ricordando non essere compatibile con ricarica rapida o inversa, essendo Apple una fautrice della ricarica lenta).