Le indiscrezioni riguardanti i nuovi smartphone pieghevoli di Samsung e l’evento Galaxy Unpacked si stanno intensificando. Nelle scorse ore è emerso che il keynote di lancio dei nuovi Galaxy Z Fold6 e Galaxy Z Flip6 avverrà il prossimo 10 luglio.

L’evento Galaxy Unpacked si terrà in questa data a Parigi, città che ospiterà le Olimpiadi 2024 di cui Samsung è sponsor ufficiale. Lo scenario sarà perfetto per mostrare al mondo i due nuovi smartphone pieghevoli del produttore coreano.

In attesa che l’azienda confermi ufficialmente data e orario, possiamo scoprire qualche segreto riguardante il Galaxy Z Flip6. In particolare, le indiscrezioni hanno svelato il prezzo di lancio del foldable con apertura a conchiglia.

Samsung aumenterà i prezzi dei nuovi foldable, il nuovo Galaxy Z Flip6 costerà di più rispetto alla precedente generazione

Il dispositivo arriverà sul mercato in due varianti, una dotata di 256GB di memoria interna e l’altra con 512GB. Il prezzo cambierà a seconda della quantità di memoria e nel primo caso dovrebbe costare 1.340 euro mentre nel secondo dovrebbe arrivare a 1.467 euro. Se si considera che il Galaxy Z Flip5, al lancio, aveva un prezzo di 1.200 euro e 1.320 euro, possiamo notare un aumento rispetto allo scorso anno.

Il motivo di questo incremento, secondo le indiscrezioni, sembra legato alle soluzioni hardware integrate da Samsung all’interno del device. Infatti, ci aspettiamo la presenza del SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 che garantirà le prestazioni. Il sistema, inoltre, potrà contare su 8GB o su 12GB di memoria RAM.

La combinazione di SoC e memoria RAM diventa importante, più del solito, per gestire le potenzialità di Galaxy AI. Samsung dovrebbe presentare, in occasione dell’evento Galaxy Unpacked, nuove funzionalità per il proprio sistema di Intelligenza Artificiale che renderà gli smartphone sempre più utili per produttività e svago.

Il comparto fotografico sarà caratterizzato da una fotocamera principale da 50MP. Questa ottica dovrebbe essere la stessa utilizzata nella serie Galaxy S24, portando la qualità fotografica ad un livello successivo. Infine, Samsung utilizzerà una batteria di nuova generazione da 4.000 mAh che garantirà maggiore autonomia rispetto al modello precedente.