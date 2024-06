Il produttore tech OnePlus continua ad ampliare la sua gamma di smartphone di diverse fasce di prezzo. Nel corso delle ultime ore, in particolare, l’azienda ha presentato in veste ufficiale per il mercato europeo e per il mercato indiano il nuovo medio di gamma OnePlus Nord CE 4 Lite. Questo smartphone si caratterizza per un design sempre giovanile e curato e da diverse nuove colorazioni. Vediamo qui di seguito i dettagli.

OnePlus annuncia ufficialmente il nuovo medio di gamma OnePlus Nord CE 4 Lite

Nel corso delle ultime ore il produttore tech OnePlus ha ampliato la sua gamma con un nuovo smartphone di fascia media. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo al nuovo OnePlus Nord CE 4 Lite. Un upgrade importante rispetto ai precedenti modelli riguarda il display. Questa volta, l’azienda ha deciso di adottare un pannello con tecnologia OLED.

Si tratta di uno schermo con una diagonale pari a 6.67 pollici in risoluzione FullHD+ con una frequenza di aggiornamento pari a 120Hz e con una luminosità di picco pari a 1200 nits. Rispetto ai precedenti modelli, abbiamo poi uno spessore più ridotto pari a 8.1 mm e un peso inferiore pari a 191 grammi. Il modello europeo vanta poi la presenza di una batteria da 5110 mah con supporto alla ricarica rapida da 80W. Novità importante riguarda poi la presenza della certificazione di impermeabilità IP54 contro acqua e polvere.

Tuttavia, l’azienda ha deciso di adottare lo stesso processore dei precedenti modelli. Si tratta in particolare del soc Snapdragon 695 e a supporto sono presenti fino a 8 GB di RAM LPDDR4X e fino a 256 GB di storage interno di tipo UFS 2.2. Il comparto fotografico include invece un sensore fotografico principale da 50 MP con anche la stabilizzazione ottica dell’immagine. La fotocamera anteriore è invece da 16 MP.

Prezzo e disponibilità

Il nuovo OnePlus Nord CE 4 Lite sarà disponibile all’acquisto in Europa nelle colorazioni Super Silver e Mega Blue ad un prezzo massimo di 330 euro. Sarà disponibile all’acquisto dal 1 luglio 2024.