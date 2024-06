A gennaio, Huawei ha ufficialmente annunciato che HarmonyOS Next avrebbe abbandonato definitivamente Android, segnando la fine della compatibilità con tutte le app presenti nel sistema operativo di Google. Tale dichiarazione, decisamente audace, è stata seguita da azioni concrete: la prima beta di HarmonyOS Next è ora disponibile. Ciò rappresenta una piccola rivoluzione nel mondo dei sistemi operativi.

Il nuovo sistema operativo di Huawei non utilizza nemmeno il kernel Linux, su cui Android si basa. HarmonyOS Next si fonda invece su OpenHarmony, rendendolo compatibile esclusivamente con le app native sviluppate attraverso il Compiler Ark e supportate dai Huawei Mobile Services (HMS). In termini pratici, ciò significa che le app APK di Android non funzioneranno su HarmonyOS Next né sui dispositivi che utilizzeranno questo sistema operativo.

Huawei dichiara ufficialmente l’abbandono di Android

L’annuncio di HarmonyOS Next risale alla Huawei Developers Conference (HDC) del 2023. La prima beta è stata finalmente rilasciata recentemente, in concomitanza con la HDC del 2024. Qui i partecipanti hanno potuto testare in anteprima il nuovo software. Al momento, la beta è disponibile solo in Cina, ma alcuni utenti hanno già condiviso su X le prime immagini e video a riguardo.

Huawei ha promesso che HarmonyOS Next sarà compatibile con una vasta gamma di dispositivi. Tra cui smartphone, tablet, laptop, desktop, auricolari, smartwatch, modem, stampanti, TV e persino elettrodomestici smart. La nuova architettura software dovrebbe migliorare le performance dei dispositivi del 30% circa, riducendo al contempo i consumi energetici del 20% rispetto ad Android.

Nonostante la rottura, l’interfaccia utente di HarmonyOS Next è piuttosto familiare. In un certo senso ricorda sia Android che iOS. Ciò suggerisce che la transizione per gli utenti non sarà troppo traumatica. Huawei ha inoltre dichiarato il suo impegno a creare un sistema di gestione senza soluzione di continuità per tutti i dispositivi che adotteranno HarmonyOS Next. Grazie a OpenHarmony, il sistema sarà aperto anche ai produttori di terze parti.

HarmonyOS Next integrerà diverse tecnologie avanzate, come l’Arc Multimedia Engine, l’Ark Graphics Engine e il FFRT, promettendo di portare il ray-tracing sui videogiochi per questa piattaforma. Suddette innovazioni mirano a offrire un’esperienza utente di alto livello, sia in termini di prestazioni che di efficienza energetica, posizionando HarmonyOS Next come un concorrente serio nel panorama dei sistemi operativi globali.