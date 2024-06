Il 2025 è l’anno in cui è previsto il debutto di GTA VI. Rockstar Games ha confermato l’anno in cui il titolo arriverà sul mercato ma non il periodo esatto di lancio. Gli analisti ritengono che il nuovo capitolo della saga di Grand Theft Auto potrebbe arrivare in autunno, ma non ci sono conferme ufficiali in merito.

Questa problematica potrebbe sembra di poco conto, ma in realtà sta condizionando l’intero settore videoludico. Infatti, gli utenti non vedono l’ora di mettere le mani su una copia del gioco. Ne consegue che le vendite del settore saranno completamente dominate da GTA VI, considerando che i giocatori lo attendono da oltre 10 anni.

Tutti gli altri publisher e le varie software house che dovessero presentare il proprio gioco insieme a quello di Rockstar Games subiranno un danno economico non indifferente. Infatti, qualunque lancio effettuato in contemporanea con Grand Theft Auto 6 passerà in sordina.

Il lancio di GTA VI spaventa tutte le software house in quanto il titolo di Rockstar Star potrebbe monopolizzare le vendite di settore

La problematica diventa ancora più evidente se si prende in esame il recente Showcase di Xbox. Durante l’evento, sono stati presentati tantissimi giochi molto interessanti e con un notevole seguito di pubblico.

Tra questi spicciano il remake di Fable, il nuovo Doom: The Dark Ages e South of Midnight. Inoltre, l’azienda ha confermato di essere al lavoro anche su Gears of War: E-Day, State of Decay 3 e Perfect Dark. Tuttavia, per tutti i titoli è stata indicata una finestra di lancio molto ampia, senza una data precisa.

Il motivo è principalmente legato a motivi di sviluppo ma, soprattutto, alla volontà di non scontrarsi direttamente con la produzione di Rockstar Games. La conferma arriva direttamente da Matt Booty, capo degli Studios Xbox, il quale ha affermato in una recente intervista: “Penso che molti publisher nell’industria stiano pianificando i propri titoli attorno a GTA 6. Tutti noi stiamo aspettando quel gioco che si preannuncia straordinario“.

Il dirigente ha poi continuato: “Certamente, tutti nell’industria vogliono assicurarsi di non trovarsi nell’ombra del grande rilascio di qualcun altro“. L’obiettivo di Xbox e di tutti i grandi publisher è quello di garantire che ogni titolo possa avere uno spazio per mostrare al pubblico le proprie potenzialità.

Lasciate aperte le date tra primavera e autunno permette di pianificare al meglio i vari lanci, evitando sovrapposizioni tra i titoli realizzati internamente e quelli realizzati da studi esterni.