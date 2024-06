Siamo arrivati finalmente in estate e i videogiocatori più accaniti non vedono l’ora di poter giocare in tranquillità a tantissimi videogiochi. In questo periodo, sono numerose le aziende del settore che propongono svariate promozioni e iniziative per l’estate. Tra queste, c’è anche il colosso americano Microsoft. Quest’ultimo ha inaugurato l’estate con una valanga di nuovi sconti su Xbox Store. Si tratta questa volta di numerosi videogiochi distribuiti da varie aziende, tra cui Konami e Ubisoft. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Xbox Store, al via ai nuovi super sconti pazzeschi per l’estate 2024

In questi ultimi giorni, il colosso americano Microsoft ha proposto tanti nuovi sconti ed offerte su Xbox Store. Come già accennato in apertura, infatti, l’azienda ha deciso di inaugurare l’estate con tantissimi videogiochi in sconto. Si tratta di viodegiochi che sono distribuiti da aziende piuttosto note, come Konami e Ubisoft. Anche questa volta, gli sconti e le promo sono piuttosto generose, dato che si parte da uno sconto del 20% fino ad uno sconto del 90%.

Tra questi videogiochi, troviamo numerosi titoli di rilievo. Uno di questi è il videogioco denominato Bundle Assassin’s Creed Mirage e Assassin’s Creed Valhalla. Quest’ultimo ha solitamente un prezzo pari a 109,99 euro. Con i nuovi sconti proposti dall’azienda, però, ora gli utenti lo potranno acquistare ad un prezzo di soli 38,49 euro grazie allo sconto del 65%.

Uno sconto notevole è stato proposto anche per il videogioco denominato Far Cry Anthology Bundle. Quest’ultimo, in particolare, ha un prezzo di listino di 179,99 euro, ma ora gli utenti potranno portarselo a casa ad un prezzo di soli 44,99 euro grazie al notevole sconto proposto a Microsoft del 75%. Sono inoltre proposti videogiochi con sconti esagerati fino al 90%. Tra questi, Ary and the Secret of Seasons. Quest’ultimo ha un costo di 39 99 euro, ma ora sarà acquistabile ad un prezzo di appena 3,99 euro.

Insomma, ce n’è davvero per tutti i gusti questa volta su Xbox Store. Vi invitiamo a visitare la pagina ufficiale per scoprire tutti gli sconti disponibili.