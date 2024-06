WhatsApp: la nuova truffa in circolazione sta colpendo tutti

Tutti gli utenti ogni giorno devono prestare grande attenzione a un pericolo costante che affligge il web, stiamo parlando ovviamente dei tentativi di truffa online che ogni giorno circolano in rete con l’obiettivo di colpire il maggior numero di utenti possibile, ovviamente i truffatori puntano a ottenere dati sensibili da poter sfruttare a proprio vantaggio come i codici di accesso bancari o le password per accedere agli account social delle loro viti in modo da effettuare un vero e proprio furto di identità.

Ovviamente con la diffusione di Internet, questa tipologia di truffa ha goduto di un’espansione a dir poco senza precedenti, i truffatori infatti hanno sviluppato svariate modalità per cercare di colpire gli utenti sempre più complesse e ingegnose in modo da aumentare le possibilità di successo.

Tutto ciò si fa ancora più pericoloso se le truffe vengono diffuse sulla piattaforma di messaggistica più utilizzata in tutto il mondo, stiamo parlando di WhatsApp, la nota piattaforma infatti sta vedendo negli ultimi tempi l’arrivo di numerose truffe diffuse proprio tramite chat, una di queste sta recentemente colpendo anche in Italia, vediamo di cosa si tratta.

Guadagni facili

La truffa che negli ultimi tempi sta colpendo gli utenti italiani e esordisce con un banale messaggio su WhatsApp che recita “Ciao”, in caso di risposta, però è truffatori proseguiranno la conversazione promettendo alla vittima guadagni facili seguendo delle banali istruzioni le quali però porteranno il malcapitato a perdere i propri dati sensibili che potranno così essere sfruttati a suo discapito, parliamo di codici bancari o dati anagrafici che possono portare a una pesante violazione della privacy.

Il consiglio da seguire è molto semplice, se ricevete un messaggio da un numero sconosciuto e con uno strano prefisso, non dategli seguito e anzi bloccate immediatamente quel contatto senza pensarci due volte, abbiate occhio scettico e non fidatevi.