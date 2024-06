Redmi 13, il nuovo smartphone di Xiaomi, sta per ricevere un’aggiunta significativa alla sua linea. SI tratta dell’introduzione di una variante compatibile con le reti 5G. L’annuncio è arrivato da Amazon India, che ha creato un micro-sito dedicato al dispositivo. Suddetta sezione ha confermato anche la data di lancio che è stata fissata per il 9 luglio. Le informazioni riguardanti il Redmi 13 5G sono state poi pubblicate anche sul sito ufficiale indiano di Xiaomi.

Dal punto di vista del design, il modello appare esteticamente simile alla sua controparte LTE. La scocca posteriore è in vetro. Mentre il display è descritto dalle fonti come il più grande su uno smartphone 5G. Inoltre, lo schermo è protetto da Corning Gorilla Glass 3. Quest’ultimo noto per la sua resistenza agli urti e ai graffi.

I principali dettagli del nuovo Redmi 13 5G

Le specifiche tecniche evidenziato che il nuovo modello di Xiaomi presenterà una doppia fotocamera posteriore. Il sensore principale sarà da ben 108MP e promette prestazioni fotografiche di alto livello. Quest’ultimo è ereditato dalla versione 4G del Redmi 13. Inoltre, mantiene anche la batteria da 5.030mAh che supporta la ricarica rapida a 33W. Suddetta capacità risulta una delle più generose nella sua categoria. In questo modo si assicura un’autonomia d’uso elevata anche con un intensivo uso della rete 5G.

Il Redmi 13-5G adotterà la piattaforma mobile Snapdragon 4 Gen 2 di Qualcomm. Tale scelta porta ad un aggiornamento significativo rispetto al MediaTek Helio G91 Ultra presente nella versione 4G. Il cambio dovrebbe garantire prestazioni più fluide e una maggiore efficienza energetica. Si tratta di dettagli fondamentali per supportare le esigenze delle reti 5G.

Il sistema operativo scelto per il Redmi 13-5G è HyperOS, anche se non sono state fornite ulteriori informazioni dettagliate sulle sue funzionalità specifiche. A tal proposito, è probabile che Xiaomi abbia ottimizzato il sistema per sfruttare al meglio le caratteristiche hardware del dispositivo, offrendo una user experience fluida e senza intoppi.