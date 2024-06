Iliad, l’operatore telefonico francese noto per le sue offerte competitive, ha lanciato una nuova promozione imperdibile denominata ” Flash 150 Giga”. Questo nuovo piano tariffario offre agli utenti la possibilità di navigare su internet con ben 150 gigabyte di dati mensili in 4G/4G+. Il tutto accompagnato da minuti e messaggi illimitati, al costo fisso di soli 7,99€ al mese. Insomma, si tratta di un’offerta destinata a rivoluzionare il mercato delle telecomunicazioni. Soprattutto per coloro che cercano una soluzione conveniente e ricca di servizi.

Iliad: come attivare la promo e le opzioni disponibili

Tale promozione è disponibile fino al 27 Giugno 2024. Essa è aperta sia ai nuovi clienti che a coloro che desiderano cambiare piano all’interno della rete Iliad. Un dettaglio da tenere a mente è il contributo una tantum di 9,99€ per l’attivazione della SIM. Quest’ ultimo include però vantaggi come il roaming in Europa con 9 gigabyte di dati inclusi. L’offerta non è limitata solamente all’uso nazionale ma include anche chiamate e SMS illimitati verso la maggior parte dei paesi europei. Così da essere ideale per chi viaggia frequentemente o ha contatti internazionali.

Per attivare l’IliadFlash 150 Giga, gli interessati hanno diverse opzioni a disposizione. È possibile procedere direttamente online tramite il sito ufficiale dell’ operatore ad esempio. Così facendo basterà inserire i propri dati personali e il numero seriale della vecchia SIM in caso di portabilità. Questa procedura assicura una transizione rapida e senza intoppi ed il vecchio numero verrà trasferito entro due giorni lavorativi in caso di portabilità.

Coloro che preferiscono un approccio più diretto invece, possono recarsi presso uno dei numerosi punti vendita fisici o corner ufficiali sparsi sul territorio nazionale. Qui, potranno ricevere assistenza immediata e uscire con la SIM attiva e pronta all’uso. È un’opzione comoda per chi preferisce l’interazione diretta con il personale qualificato di Iliad. In entrambi i casi, l’operatore garantisce trasparenza e la possibilità di recedere dall’offerta senza penali. Confermando il suo impegno a soddisfare le esigenze dei consumatori con soluzioni semplici e convenienti.