Con l’arrivo dell’estate WindTre propone una serie di tariffe telefoniche davvero imperdibili.

L’operatore telefonico è conosciuto per essere uno dei principali gestori presenti in Italia, nato nel 2018 dall’unione di Wind e 3.

L’obiettivo dell’operatore è quello di proporre delle promozioni telefoniche accessibili a tutta la clientela e soprattutto di ottima qualità, con servizi esclusivi pensati per ogni target.

Vediamo insieme quali sono le migliori promozioni di WindTre per questo periodo estivo.

WindTre: promozioni esclusive e sconti pazzeschi

WindTre offre una serie di promozioni pensate, come detto in precedenza, per ogni target. Andiamo a vedere quali sono le tariffe pensate per le diverse età:

Super 5G: è l’offerta di WindTre dedicata sia agli Under 30 sia agli Over 70 , che prevede per entrambe le categorie minuti illimitati, 200 SMS e 200 giga con 5G priority pass a 9,99 € al mese

è l’offerta di WindTre dedicata , che prevede per entrambe le categorie minuti illimitati, 200 SMS e 200 giga con 5G priority pass a 9,99 € al mese Super 5G Under 14 : questa è la promozione dedicata agli Under 14 che prevede minuti illimitati, 200 SMS e 100 giga con 5G priority pass, più il servizio protezioni minori incluso a soli 6,99 € al mese

: questa è la promozione dedicata agli Under 14 che prevede minuti illimitati, 200 SMS e 100 giga con 5G priority pass, più il servizio protezioni minori incluso a soli 6,99 € al mese Super 5G Under 14+: promozione sempre dedicata agli under 14 che prevede minuti illimitati, 200 SMS e 200 giga con 5G Priority pass, più servizio protezione minori incluso a 9,99 € al mese

Oltre a questa offerta WindTre presenta tre altre incredibili promozioni telefoniche riservate a una clientela differente.

Le prime due offerte sono dedicate a tutti i clienti provenienti da operatori telefonici virtuali, ad esempio CoopVoce, Fastweb, Poste Mobile e Iliad. La prima prevede minuti illimitati, Sim e spedizione gratuita e 75 giga a soli 7,99 € al mese senza vincoli, mentre la seconda è un’edizione limitata e prevede minuti illimitati, Sim e spedizione gratuita e giga illimitati in 5G alla velocità massima di 10 Mbps, il tutto a soli 10,99 € al mese senza vincoli.

L’ultima offerta è invece dedicata ai clienti provenienti da altri operatori telefonici, ad esempio Vodafone, TIM, Kena mobile e ho.Mobile e comprende minuti illimitati, Sim e spedizione gratuita, più 150 giga a soli 10,99 € mese senza vincoli.