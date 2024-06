L’operatore telefonico virtuale ho Mobile ha da sempre stupito la concorrenza grazie alle sue proposte davvero eccezionali e soprattutto convenienti. Da qualche settimana, l’operatore telefonico virtuale di Vodafone sta inoltre proponendo diverse nuove offerte dotate questa volta del supporto alla navigazione in 5G. Una di queste super offerte è ho 9,99 200 Giga. Come suggerisce anche il nome, si tratta di un’offerta estremamente interessante dato che arriva ad includere ogni mese fino a 200 GB di traffico dati. Vediamo qui di seguito i dettagli.

ho Mobile FOLLE con la sua nuova offerta a basso costo con 200 GB in 5G

In queste ultime settimane l’operatore telefonico virtuale ho Mobile ha stupito la concorrenza e gli utenti grazie ad una nuova offerta di rete mobile che lascia letteralmente senza parole. Come già accennato in apertura, si tratta dell’offerta di rete mobile denominata ho 9,99 200 Giga. Quest’ultima arriva ad includere ogni mese una enorme quantità di traffico dati per navigare.

Nello specifico, gli utenti avranno a disposizione fino a 200 GB di traffico dati per navigare con connettività 5G. Oltre a questo, gli utenti potranno utilizzare ogni mese anche minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e anche sms illimitati verso tutti i numeri. Il costo per il rinnovo di questa offerta è poi contenuto nonostante tutto ciò che offra. Gli utenti dovranno infatti pagare un costo di appena 9,99 euro al mese.

L’operatore telefonico virtuale sta poi comunque proponendo sul proprio sito altrettante offerte di rete mobile ancora più convenienti. Una di queste è l’offerta mobile denominata ho 6,99 150 Giga. In questo caso, gli utenti avranno a disposizione ogni mese fino a 150 GB di traffico dati validi per navigare con connettività 4G+. Rimangono poi sempre disponibili minuti di chiamate ed SMS senza limiti verso tutti i numeri. Per questa offerta, è previsto poi un costo per il rinnovo più basso pari a soli 6,99 euro al mese.

In base all’operatore telefonico di provenienza, gli utenti potranno decidere di attivare tante altre offerte super convenienti di ho Mobile.