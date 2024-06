Apple Mac Mini con M2 viene proposto ad un prezzo assolutamente invidiabile direttamente su Amazon, dove potete trovare la migliore occasione dell’ultimo periodo, grazie proprio ad un risparmio che va ben oltre le più rosee aspettative.

Il prodotto in questione è caratterizzato dalla presenza, prima di tutto, del processore Apple M2, un SoC che riesce a garantire prestazioni da quasi top di gamma, grazie al pieno supporto di 8GB di RAM e di 256GB di memoria interna su SSD (quindi molto più veloce di un normale hard disk fisico).

Scoprite subito i nuovi codici sconto Amazon che potete avere gratis in esclusiva solo con il nostro canale Telegram, disponibile a questo link.

Apple Mac Mini: l’offerta migliore di oggi

Apple Mac Mini viene proposto in promozione ad uno dei prezzi più convenienti degli ultimi tempi, grazie all’offerta Amazon, infatti, la soluzione descritta nel nostro articolo potrà essere acquistata con un esborso finale di soli 549 euro, contro i 729 euro previsti di listino (con risparmio del 25%). Andate subito ad acquistarlo qui.

La connettività fisica, posta nella parte posteriore del prodotto, è sufficientemente fornita: sono disponibili due porte Thunderbolt 4, una HDMI classica, un jack da 3,5mm per le cuffie, due porte USB-A ed una ethernet, per collegare eventualmente in modo fisico l’Apple Mac Mini al router/modem di casa. Il design resta il classico di casa Apple, con materiali di qualità su tutta la superficie, nella maggior parte è proprio alluminio molto resistente sia agli urti che ai graffi. Il peso è bilanciato con l’esperienza, raggiungendo per la precisione 1,18kg, con dimensioni che comunque permettono di raggiungere 19,70 x 19,70 cm (essendo la base quadrata), ed un’altezza di soli 3,58 centimetri.

Il prodotto risulta essere in commercio dal 24 gennaio 2023, non è il più recente in distribuzione, ma è più che bilanciato in termini di prestazioni e prezzo finale di vendita.