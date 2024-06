WindTre ha da poco annunciato un aumento di 2 euro al mese per alcune delle sue offerte di connessione fissa. Incremento che sarà reso effettivo a partire dal 1° settembre 2024. Questa modifica tariffaria rappresenta l’ultimo di una serie di aggiornamenti che l’operatore ha introdotto negli ultimi mesi. Tutti mirati ad aumentare i costi per i suoi servizi di telefonia fissa e mobile. Nel dettaglio, i recenti aggiustamenti hanno comportato un aumento compreso tra 2 e 3€ ad ogni mensilità per le tariffe telefoniche residenziali, in vigore dal 1° agosto 2024. Oltre che un aumento ancora più considerevole di 5,99€ mensili per altri piani, applicato dal 1° luglio 2024. L’operatore ha poi coinvolto gli utenti della rete mobile con un rialzo di 2€ al mese per alcune promozioni, a partire dal 10 luglio.

WindTre: le strategie dei consumatori di fronte all’aumento dei prezzi

L’aumento delle tariffe da parte di WindTre ha suscitato reazioni variegate tra i consumatori. Alcuni si sono lamentati della frequenza e dell’entità di questa crescita. Sottolineando come ciò possa impattare sulle spese mensili delle famiglie italiane già alle prese con un contesto economico incerto.

La nuova rimodulazione, come spiegato dall’ operatore, è stata giustificata dall’ esigenza di modifica del posizionamento dell’offerta. Ma soprattutto dalla necessità di garantire servizi più in linea con le crescenti richieste del mercato. I clienti interessati riceveranno una comunicazione dettagliata attraverso il conto telefonico di giugno 2024. Ma coloro che non intendono accettare le nuove condizioni avranno la possibilità di esercitare il diritto di recesso. Tutto ciò senza incorrere in penali o costi di disattivazione. Purché ovviamente la comunicazione formale sia inviata entro e non oltre il 31 agosto 2024.

D’altra parte, alcuni consumatori hanno manifestato un certo grado di accettazione, considerando le giustificazioni ricevute. È probabile dunque che ci sia un gruppo di clienti che potrebbe preferire restare con il proprio gestore attuale. Insomma, mentre WindTre continua a implementare aggiornamenti tariffari, i consumatori sono chiamati a valutare attentamente le proprie opzioni per prendere decisioni informate che rispecchino, al meglio, le loro necessità e preferenze in termini di connettività e costi.