Western Digital ha deciso di ampliare il proprio catalogo di SSD, nel dettaglio parliamo della serie WD Blue SB5000 basati su interfaccia PCIe 4.0, inserendo modelli la cui velocità supera quella dei modelli precedenti e offre tagli di memoria per ogni gusto, raggiungono infatti fino a 5500 MB/s in lettura sequenziale, a differenza dei massimi 4150 MB/s degli SN580 e sono disponibili in tagli da 512 GB, 1 TB, 2 TB e 4 TB.

Rispetto ai modelli precedenti restano invece invariati il formato M.2 2280 e la tecnologia nCache 4.0 che sfrutta una memoria ibrida SLC (single level cell) migliorando le prestazioni in scrittura sequenziale.

Per quanto riguarda i singoli modelli abbiamo:

512 GB :

5000 MB/s di velocità in lettura sequenziale

4000 MB/s in scrittura sequenziale

460000 IOPS in lettura casuale e 770000 IOPS in scrittura casuale

Prezzo di 72,99 euro

Resistenza dichiarata è di 300 TBW (terabyte in scrittura).

5150 MB/s in lettura sequenziale

4900 MB/s in scrittura sequenziale

730000 IOPS in lettura casuale e 770000 IOPS in scrittura casuale

Prezzo di 101,99 euro

Resistenza dichiarata che arriva a 600 TBW.

Velocità uguale al precedente in termini di lettura sequenziale e scrittura casuale

Scrittura sequenziale 4850 MB/s dichiarati e lettura casuale a 650000 IOPS dichiarate

La resistenza arriva a 900 TBW

Prezzo che tocca quota 182,99 euro

5500 MB/s in lettura sequenziale

5000 MB/s in scrittura sequenziale

900000 IOPS in scrittura casuale

690000 IOPS in lettura casuale

La resistenza è di 1200 TBW

Prezzo di 343,99 euro.

Caratteristiche tecniche

Formato: NVMe M.2 2280

NVMe M.2 2280 Connessione: PCIe Gen4 x4

PCIe Gen4 x4 Tagli capacità: 512 GB, 1 TB, 2 TB, 4 TB

512 GB, 1 TB, 2 TB, 4 TB Velocità lettura sequenziale: fino a 5,500MB/s

fino a 5,500MB/s Velocità scrittura sequenziale: fino a 5,000MB/s

fino a 5,000MB/s Lettura casuale: 770000 IOPS

770000 IOPS Scrittura casuale: 900000 IOPS

900000 IOPS Resistenza (TBW): 300/600/900/1200

300/600/900/1200 Dimensioni spaziali: 80.15 x 22.15 x 2.38 millimetri

80.15 x 22.15 x 2.38 millimetri Peso totale: 5.7 grammi

5.7 grammi Temperature di funzionamento: da 0°C a 85°C

da 0°C a 85°C Temperature non operative: minore di zero 0°C e maggiore di 85°C.

Se siete interessati all’acquisto pare evidente come i modelli più convenienti siano quello da 1Tb e quello da 4Tb per rapporto qualità/prezzo/durata di vita del prodotto garantita.