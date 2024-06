Con la tecnologia che avanza aumentano anche i casi di truffa online. Sono tante le piattaforme prese di mira da hacker e malintenzionati. Quest’ultimi approfittano della fede che gli utenti ripongono nelle loro app di fiducia per truffarli e rubare loro dati sensibili e denaro. Alcune recenti frodi stanno colpendo due piattaforme particolarmente usate negli ultimi tempi. Si tratta di Wallapop e Vinted. I due servizi permettono agli utenti di rivendere i propri oggetti usati in sicurezza. Purtroppo, alcuni truffatori sfruttano suddetto meccanismo per attirare le proprie vittime. Scopriamo come.

Nuove truffe diffuse su Wallapop e Vinted

Per portare avanti i propri piani, i truffatori predispongono dei bot automatici. Quest’ultimi inviano, dopo la registrazione o anche dopo che viene caricato un articolo su una delle due piattaforme, un messaggio privato. In quest’ultimi gli utenti vengono informati che l’articolo è stato venduto. Fin qui nulla di sospetto, c’è però un ulteriore passaggio che permette ai truffatori di raggirate le loro vittime.

Nel messaggio, infatti, viene riferito che per sbloccare il denaro della vendita è necessario verificare i dati della carta abbinata al conto su Vinted o Wallapop. Quando gli utenti cliccano sul link allegato vengono indirizzati su una nuova pagina che presenta UI simile a quella delle due applicazioni. Qui viene richiesto loro di inserire nuovamente i dati della propria carta per effettuare una micro transazione che permette al sistema di verificare il profilo.

Una volta effettuato tale passaggio gli utenti sono caduti vittima dell’inganno. Ovviamente, non si tratta di micro transizioni e gli utenti si ritroveranno con un addebito di somme molto più elevate rispetto a ciò che era stato stabilito.

Non è la prima volta che in rete circolano truffe simili. Qualche tempo fa si è verificata una situazione analoga anche per gli utenti di PayPal. Quest’ultimi sono diventati protagonisti di inganni simili a quelli che stanno circolando in questi giorni su Wallapop e Vinted.

Per difendersi dalle truffe online è importante mantenere alta l’attenzione. Imparare a riconoscere messaggi sospetti è altrettanto utile. Un ulteriore intervento preventivo consiste nel non cliccare sui link inviati. In ogni caso, se si ricevono comunicazioni di questo tipo, può essere aiutare mettersi in contatto con le piattaforme in questione. In questo modo è possibile comprendere se il messaggio ricevuto è autentico o meno.