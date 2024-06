PosteMobile ha recentemente introdotto un’importante innovazione nel suo catalogo di servizi: l’Opzione 5G, disponibile per tutti i suoi clienti, sia nuovi che già esistenti. Questa nuova opzione consente di accedere alla velocità massima delle reti di nuova generazione al costo aggiuntivo di 3 euro al mese rispetto alla tariffa base.

Postemobile e la connettività 5G

Per attivare il 5G, è necessario possedere uno smartphone compatibile con questa tecnologia e abilitare manualmente l’opzione nelle impostazioni del dispositivo. È inoltre essenziale trovarsi in un’area coperta dalla rete 5G per poterne usufruire pienamente.

Contrariamente a quanto si potrebbe pensare, PosteMobile non ha introdotto nuove tariffe che includono il 5G come standard. Piuttosto, offre questa possibilità come un add-on che può essere aggiunto a qualsiasi piano esistente. Ad esempio, i clienti possono scegliere di attivare l’Opzione 5G su piani come PosteMobile WOW Days 50, aumentando così il costo mensile complessivo.

Per i clienti con piani che si rinnovano a periodi diversi da quello mensile, come trimestrali, semestrali o annuali, il costo dell’Opzione 5G varia di conseguenza. Questo costo aggiuntivo viene addebitato direttamente sul credito telefonico della SIM o sulla carta Postepay Evolution associata per i piani PostePay Connect.

Nel caso in cui il credito disponibile non sia sufficiente per il rinnovo dell’Opzione 5G, questa viene temporaneamente disattivata. I clienti hanno comunque la possibilità di riattivarla facilmente attraverso diverse modalità: tramite l’app Postepay, l’area personale del sito web di PosteMobile, inviando un SMS specifico al numero dedicato o chiamando il servizio clienti.

Le potenzialità delle nuove reti

L’attivazione dell’Opzione 5G può avvenire direttamente presso gli uffici postali, durante l’attivazione di una nuova SIM o in caso di portabilità del numero. È anche possibile gestire questa opzione comodamente tramite l’app Postepay, che consente ai clienti di personalizzare il proprio piano direttamente dal proprio dispositivo mobile.

Questo passo di PosteMobile rappresenta un’evoluzione significativa nel campo delle telecomunicazioni, offrendo ai suoi clienti la possibilità di sfruttare al meglio le potenzialità delle reti di nuova generazione, migliorando così l’esperienza complessiva di navigazione e connettività mobile.