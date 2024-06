Opel Mokka Hybrid: espansione della gamma ibrida per la società

La Opel non si ferma e continua a proporre nuove auto nel suo già ampio catalogo importante. L’azienda sta sviluppando vetture dalle diverse motorizzazioni ed ora implementa i veicoli ibridi attraverso il lancio della nuovissima Opel Mokka Hybrid. L’auto si va ad aggiungere ai già presenti modelli aventi una tecnologia da 48 Volt. La Mokka era già stata presentata in una variante totalmente elettrica, ma ora gli indecisi possono godere di una versione che sia al metà tra il termico e l’elettrificato.

La nuova Opel Mokka Hybrid è disponibile dai €30.100. La vettura possiede un motore turbo a benzina da 136 CV che si unisce ad un propulsore elettrico da 28 CV. Oltre ciò, la Opel ha anche un cambio a doppia frizione elettrificato a sei rapporti. Questo particolare permette alla vettura di produrre il 20% di emissioni in meno. Il veicolo, inoltre, può essere guidato anche in sola modalità elettrica andando ad una bassa velocità quando si è in città, così da ridurre, se si vuole, i consumi.

La Opel perfetta per la città

La batteria agli ioni di litio da 48 volt di cui è dotata questa Opel Mokka Ibrida si ricarica automaticamente durante la decelerazione. Una cosa parecchio apprezzata che va ad eliminare la fastidiosa necessità di una ricarica esterna durante i viaggi. La Mokka Hybrid può percorrere fino a un chilometro in modalità elettrica alle basse velocità o fino al 50% del tempo in ambiente urbano.

Il sistema ibrido della Opel Mokka è stato realizzato con precisione per coordinare tutti i componenti, migliorando l‘efficienza dei consumi e dando un comfort di guida elevato. I conducenti possono scegliere tra le modalità differenti di guida e cambiare ogni qualvolta lo desiderano. La Opel Mokka Hybrid passa poi da 0 a 100 km/h in 9,1 secondi e tocca una velocità massima di 207 km/h. Anche se il sistema ibrido ha un design compatto, questo non va ad inficiare sull’interno dell’auto.

Il Pure Panel digitale della Opel Mokka Hybrid, inoltre, fornisce ogni informazione sul sistema, fornendo una sorta di guida al conducente. La versione base della Opel Mokka Hybrid parte da €30.100 ma invece la versione GS il prezzo sale leggermente a €31.600. La versione top di gamma, la Mokka Ultimate, è disponibile poi ad un prezzo di €33.100.