Il nuovo OnePlus Nord CE4 Lite 5G verrà annunciato a breve, più precisamente il 24 giugno alle ore 15:30 durante le presentazione virtuale dei nuovi modelli. Questo nuovo modello prevede delle caratteristiche in più che faranno divertire i fan dato che sono quelle funzioni che richiedono dei studi più approfonditi in modo da poter affrontare meglio il mondo degli smartphone di ultima generazione. Il OnePlus Nord CE4 Lite 5G sarà quasi uguale al nuovo OPPO K12x che per estetica si preannuncia praticamente uguale, quello che varia invece sono i processori al suo interno.

Per rendere molto più attraente il nuovo OnePlus, l’ azienda ha optato per delle nuove caratteristiche tra cui l’ aumento della durata della batteria e la velocità di ricarica, oltre anche ad un’ elevata luminosità e velocità di aggiornamento del dispositivo. Alcune di queste novità verranno ripetute sul nuovo OPPO K12x tra cui il display più luminoso, la batteria e la ricarica rapida.

OnePlus, ecco alcune caratteristiche del nuovo modello

Il nuovo OnePlus Nord CE4 Lite 5G avrà una batteria da 5.500 mAh e una capacità di ricarica da 80 Watt, schermo AMOLED con frequenza di aggiornamento a 120 Hz e luminosità di picco fino a 2.100 nit, Aqua Touch e ricarica inversa da 5 W. Per quanto riguarda invece per l’ OPPO K12x il display sarà un OLED da 6,67 pollici, il SoC sarà composta da uno Snapdragon 695 a 2,2 GHz, 8 o 12 GB di RAM e 128 o 256 GB di memoria di archiviazione espandibile con microSD. Le fotocamere saranno da 50 MP quella posteriore, 2 MP sempre posteriore per il ritratto e 16 MP frontale. Avrà come modalità di sblocco il lettore per impronte digitali. Sarà dotato di 5G e avrà come porte disponibili la porta USB-C 2.0 e una porta jack audio da 3,5mm.

Le novità sopra descritte serviranno a migliorare la vendibilità dei modelli che seguiranno quest’ultimo anche perché il mercato degli smartphone di ultima generazione è in continuo aumento per cui bisognerà trovare quelle novità che interessano di più la popolazione.