Il Motorola Moto G84 ha riscosso un notevole successo tanto da essere eletto miglior smartphone economico del 2023. Tale trionfo ha inevitabilmente creato grandi aspettative per il suo successore. Si tratta del nuovo Moto G85. Le voci sull’arrivo di suddetto modello sono iniziate a circolare lo scorso maggio e, ora che sono in corso le certificazioni necessarie, il suo lancio sembra ormai imminente.

A tal proposito, recentemente, il Motorola Moto G85 è stato avvistato nel database dell’ente di certificazione indiano TENAA. Nel documento sono presenti anche quattro immagini del dispositivo che ne rivelano il design. In una foto vi è la visione del frontale, in un’altra il retro e nelle altre due vi è una prospettiva laterale. Si tratta, a tutti gli effetti, delle prime foto reali del Moto G85.

Le prime indiscrezioni sul nuovo Motorola Moto G85

Per l’estetica, il modello in arrivo mantiene una certa continuità con il suo predecessore, soprattutto nella parte posteriore. Uno dei principali cambiamenti, invece, è visibile nel display. Si prevede che il Moto G85 avrà uno schermo da 6,67 pollici con bordi curvi, a differenza del display piatto del suo predecessore. Le immagini fornite dalla certificazione TENAA confermano le anticipazioni dei render diffusi nelle scorse settimane. Tali render mostrano anche le varie opzioni di colore disponibili al lancio, tra cui una tonalità nera, un verde lime distintivo e un classico blu.

Per le specifiche tecniche, il Moto G85 si presenta con un processore Qualcomm Snapdragon 4 Gen3, un octa–core con frequenza di 2,3GHz. Inoltre, ci sarà una GPU Adreno 619. Il display sarà un pOLED curvo da 6,67pollici con risoluzione FHD+. Inoltre, è presente una frequenza di aggiornamento pari a 120Hz.

Il comparto fotografico include una fotocamera principale da 50MP con apertura f/1.79. Quest’ultima è accompagnata da una ultra grandangolare/macro da 9MP. Per i selfie, il Motorola Moto G85 sarà dotato di una camera anteriore da 32MP. La memoria del dispositivo sarà da 8GB di RAM e 256GB di ROM. In questo modo gli utenti avranno a propria disposizione un ampio spazio per app e dati. Inoltre, il nuovo Motorola avrà un peso di 173grammi.

La batteria sarà da 5000mAh. Inoltre, avrà un supporto per la ricarica rapida a 33W. Infine, il Moto G85 sarà equipaggiato con il sistema operativo Android14.