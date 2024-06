Una delle migliori offerte WindTre sta per scadere. Mancano soltanto poche ore e non sarà più possibile procedere con l’attivazione della straordinaria WindTre GO Unlimited Digital, disponibile a soli 10,99 euro al mese per tutti i nuovi clienti provenienti da Iliad e MVNO.

L’offerta è tra le più interessanti del momento per via della quantità illimitata di Giga prevista e per il suo costo decisamente ridotto ma a breve non sarà possibile richiederla. L’operatore potrebbe comunque prorogarne la scadenza ma non è possibile saperlo con certezza, dunque gli utenti intenzioni a procedere con il trasferimento del numero da un altro operatore dovranno affrettarsi.

Come ottenere l’offerta WindTre GO Unlimited Digital a soli 10€!

L’offerta WindTre GO Unlimited Digital non è rivolta a tutti i nuovi clienti bensì a coloro che procederanno con il trasferimento del numero da uno dei seguenti operatori:

Iliad, Fastweb, CoopVoce, LycaMobile, Poste Mobile, CM Link, Daily Telecom, DIGI MOBIL, ENEGAN, FEDER MOBILE, GreenICN, Intermatica, ITALIA POWER, NOITEL, NV mobile New, OPTIMA, OVUNQUE, PLINK, RABONA, SPUSU, TELMEKOM, Tiscali, Uno Mobile, Welcome Italia, WINGS Mobile, WITHU, Elimobile, NT mobile, PLINTRON.

Trasferendo il numero da uno degli operatori menzionati, sarà necessario andare incontro a una spesa iniziale di 20,98 euro per ottenere la SIM e usufruire dei servizi inclusi, e quindi:

Minuti senza limiti verso tutti i numeri

50 SMS verso tutti i numeri

Giga senza limiti alla massima velocità disponibile

Il costo da sostenere per il rinnovo della tariffa è di soli 10,99 euro al mese e include tutti i servizi utili, come la segreteria telefonica e il servizio Ti ho Chiamato.

Si ricorda che l’offerta potrebbe essere definitivamente sospesa entro poche ore. WindTre potrebbe proporre una nuova tariffa Summer Edition o prorogare la permanenza dell’attuale offerta. Ad ogni modo, le tariffe disponibili sono decisamente numerose e la maggior parte permette addirittura di ricevere uno smartphone 5G a costo zero.