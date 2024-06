Sabato scorso, durante i festeggiamenti per il cinquantesimo anniversario di “The Sugarland Express” al Tribeca Film Festival, si è verificato un episodio che ha fatto molto parlare di sé. Steven Spielberg, durante il discorso per il suo primo film, ha gettato a terra il suo Apple Watch. Il motivo? Un falso avviso di rilevamento caduta.

Successivamente, il noto regista ha annunciato che non avrebbe premuto il pulsante di SOS. Aggiungendo che avrebbe recuperato il dispositivo più tardi. A quel punto, l’Apple Watch, non avendo ricevuto risposta, ha iniziato un conto alla rovescia per chiamare i servizi di emergenza. Se invece di lanciare in terra il dispositivo Spielberg avrebbe disattivato l’avviso premendo la “X” sullo schermo non sarebbe stata attivata la richiesta. Tale dettaglio ha portato l’Apple Watch ad emettere un’avviso sonoro che ha costretto il regista ad interrompersi ancora una volta per recuperare il dispositivo.

Cosa è successo con l’Apple Watch di Steven Spielberg?

La funzione Rilevamento Cadute del dispositivo indossabile dell’azienda di Cupertino è progettata per attivarsi quando rileva una caduta o un incidente. Se l’Apple Watch non riceve alcuna risposta, emette un avviso sonoro prima di avviare la chiamata ai servizi di emergenza. Tale funzione è stata introdotta con la Serie4 e si è rivelata molto utile. In alcuni casi, infatti, ha anche contribuito a salvare la vita di utenti che si trovavano in situazioni di pericolo.

È possibile che l’Apple Watch emetta falsi avvisi di caduta quando rileva un arresto improvviso. Ciò accade soprattutto dopo una serie di movimenti rapidi. In passato, ci sono stati diversi casi di segnalazioni errate, ma Apple ha lavorato per ridurre drasticamente i falsi allarmi.

L’incidente di Spielberg è solo l’ultimo di una serie di episodi che mostrano sia l’utilità che le occasionali problematiche della tecnologia di rilevamento cadute. La vicenda, sebbene curiosa, dimostra l’efficacia del Rilevamento Cadute dei dispositivi Apple Watch, ma anche la necessità di prestare attenzione alle notifiche e agli avvisi emessi.