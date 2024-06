Il prossimo evento Galaxy Unpacked si terrà il prossimo 10 luglio e in questa occasione Samsung i nuovi smartphone foldable. I nuovi Galaxy Z Fold 6 e il Galaxy Z Flip 6 saranno i protagonisti assoluti insieme alla famiglia Galaxy Watch 7 e i nuovi Galaxy Buds.

In attesa di scoprire ufficialmente i device pieghevoli, il Galaxy Z Fold 6 ha mostrato alcune delle sue caratteristiche tecniche. Il terminale, infatti, è apparso all’interno del database di Geekbench svelando molti dettagli.

Sulla piattaforma di benchmark, lo smartphone caratterizzato dal numero di modello SM-F956U1, ha fatto registrare i propri punteggi. Nel test in single core il Galaxy Z Fold 6 ha totalizzato 2.257 punti mentre in quello multi-core ha ottenuto 6.903 punti.

Samsung si prepara al debutto del Galaxy Z Fold 6 e possiamo scoprirne le caratteristiche tecniche grazie a Geekbench

Il dispositivo apparso su Geekbench è una versione sbloccata, quindi utilizzabile con qualsiasi operatore. Inoltre, in precedenza è stato avvistata anche la versione legata ad un operatore e contraddistinto dal numero di serie SM-F956U.

Passando alle altre caratteristiche tecniche, il device è spinto dal SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 e il sistema potrà contare su 12GB di RAM. La piattaforma di benchmark, inoltre, conferma la One UI basata su Android 14.

Tra le caratteristiche attese per lo smartphone foldable ci aspettiamo la presenza di un display interno di tipo Dynamic AMOLED 2X. Il pannello avrà una diagonale da 7,6 pollici quando completamente aperto e una risoluzione di 2160 x 1856 pixel. Il display esterno, invece, è da 6,3 pollici con risoluzione di 2376 x 968 pixel e consentirà di utilizzare il device da chiuso. Entrambi i display supporteranno il refresh rate a 120Hz.

Il comparto fotografico sarà caratterizzato da un sensore principale da 50MP, un sensore ultra-wide da 12MP e un teleobiettivo da 10MP. Per quanto riguarda le fotocamere frontali su entrambi i display, il sensore è da 10MP per il display esterno e 4MP per quello interno. La batteria da 4.400 mAh supporterà la ricarica rapida a 25W.