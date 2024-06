Google ha ultimamente rilasciato un aggiornamento per i suoi Pixel 8 che consentirà di scegliere il tipo di obiettivo da voler utilizzare; altre novità riguardano l’ intelligenza artificiale che verrà ampliamente utilizzata e inserita all’ interno degli smartphone. Pixel punta ad avere una maggiore possibilità di rendere i loro modelli personalizzabili in modo da ottenere più successo nel momento della vendita. Per iniziare questo percorso di personalizzazione si è decisi di partire dalla fotocamera, strumento fondamentale in ogni dispositivo.

L’ aggiornamento dentro la quale ci sarà l’ introduzione di questa nuova funzione sarà il 9.4 e potranno usufruire di questo aggiornamento tutti i modelli nuovi ma anche quelli già usciti che saranno compatibili con le nuove funzioni. I modelli selezionati saranno Pixel 6 Pro, Pixel 7 Pro e Pixel Fold mentre quelli già aventi questa funzione sono Pixel 8 e Pixel 8 Pro. La funzione cambio dell’ obiettivo è molto importante soprattutto per coloro che vogliono utilizzare un obiettivo al posto di un altro soltanto che la versione automatica imposta già uno predefinito. Adesso si potrà scegliere il migliore a seconda delle esigenze.

Pixel, ecco come impostare la modalità manuale

Per poter scegliere manualmente l’ obiettivo da voler utilizzare è necessario aprire le impostazioni della fotocamera e selezionare la funzione Pro, dopodiché si aprirà una schermata che mostrerà due possibilità di scelta: la prima possibilità riguarda il formato della foto quindi o JPEG o RAW. La seconda possibilità invece è quella di optare per la funziona di scelta automatica dell’ obiettivo o manuale; scegliendo quella manuale si potrà impostare il tipo di obiettivo più adatto alla foto. Scegliendo la versione manuale al posto delle modalità ,5-1x-2x-5x ci saranno UW-W-T. Altro miglioramento introduce la funzione HDR+, funzione che sceglierà automaticamente il miglior frame da una serie di scatti in brevissimo tempo.

Le funzionalità introdotte da Google nei suoi Pixel sono veramente fondamentali per la versione futura degli smartphone sempre più personalizzabili.