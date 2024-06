Dacia è da sempre nota per la sua filosofia nell’offrire veicoli robusti a prezzi accessibili. Secondo alcune indiscrezioni, l’ azienda potrebbe presto espandere la propria serie con un nuovo modello di furgone denominato Vaner. Quest’ ultimo rappresenterebbe un ingresso importante nel segmento dei furgoni. Proponendo con il suo debutto, un design moderno che mantiene l’identità distintiva del marchio rumeno. Il concept immaginato presenta un frontale caratterizzato da luci diurne a forma di “Y” sdraiata e una calandra illuminata con il nuovo logo Dacia in evidenza. Ciò contribuisce a conferire al veicolo un aspetto contemporaneo. Ma anche una presenza stradale super distintiva.

Dacia si prepara a rivoluzionare il mercato con una nuova city car elettrica

Il Vaner sarà equipaggiato con motorizzazioni diesel Blue dCi. Tra cui opzioni come il Blue dCi 110, 150 e 170, già utilizzate con successo sul Renault Trafic. I dettagli sugli interni e altre specifiche tecniche non sono ancora stati completamente definiti. Ma si prevede che il furgone offrirà ampie opzioni di lunghezza e capacità. Puntando così a posizionarsi come una scelta economica nel suo settore. Ambito dove i prezzi hanno visto un costante aumento negli ultimi anni. Con un prezzo stimato inferiore ai 25.000€, il Vaner potrebbe attrarre un’ampia base di clienti alla ricerca di soluzioni sempre più pratiche e accessibili nel trasporto commerciale e personale.

Oltre al progetto Vaner, Dacia sta anche guardando al futuro dell’elettrificazione con il potenziale lancio di una nuova city car completamente elettrica. Questo nuovo modello è previsto per debuttare nel 2027. Il suo scopo è quello di provare a competere direttamente con vetture come la Peugeot 208 e la Lancia Ypsilon sul mercato europeo. Le speculazioni indicano anche che potrebbe derivare dalla piattaforma AmpR di Renault. Insieme ad un design unico e una proposta di valore che potrebbe rendere l’elettrico più accessibile a un pubblico più ampio.

Se approvata dalla direzione aziendale, questa city car elettrica potrebbe rappresentare un’opportunità davvero importante per Dacia. La quale desidera espandere la sua presenza nel mercato dell’elettrico, mantenendo al contempo la promessa di offrire veicoli pratici e accessibili. L’ azienda infatti mira a rendere l’elettrificazione una scelta realistica per chi cerca una mobilità urbana efficiente e sostenibile, senza compromettere il portafoglio. Ecco perché la società romena, rinomata per il suo approccio onesto, continua a sperimentare e innovare nel settore automobilistico europeo. Preparandosi a rispondere alle esigenze future di mobilità e sostenibilità dei consumatori.