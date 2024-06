Bollo auto e canone RAI gratis: ecco come fare a non pagare

Le tasse purtroppo sono diventate un problema per i cittadini italiani, i quali in preda ad una grave crisi stanno avendo grandi difficoltà. Sono sempre di più le persone che infatti vogliono cercare di evitare quanto evitabile, anche se in realtà di evitabile c’è ben poco. Secondo le ultime indiscrezioni, sono diventate sempre di più le persone che non pagano il canone Rai e il bollo auto, due tasse definite superflue e scorrette dal popolo.

A tal proposito c’è da precisare che effettivamente dei metodi per non pagarle ci sono. Queste tasse infatti possono essere evitate in base ad alcune condizioni persistenti nella vita di alcuni cittadini. Ovviamente bisogna fare innanzitutto una distinzione tra le due imposte, siccome il canone Rai è una tassa nazionale uguale per tutti mentre il bollo auto varia in base al veicolo che si possiede e alla regione di appartenenza. Eliminarle entrambe sarebbe, almeno per il momento, impossibile, in quanto verrebbe a verificarsi un grave ammanco nelle casse dello Stato. Si tratta infatti di miliardi di euro ogni anno, i quali risultano necessari a sostenere il paese.

Per non pagare il canone Rai bisogna avere 75 anni di età e non superare gli 8000 € annui di reddito. L’esenzione vale anche per chi non ha una TV o per alcuni militari residenti sul suolo italiano ma stranieri.

Anche il bollo auto può essere evitato come il canone: ecco in che modo

Gli utenti che corrono da sempre dietro un grande risparmio che riguarda il proprio veicolo, potrebbero essere capitati nel posto giusto. Per riuscire a conservare qualcosina senza dover infrangere la legge, bisogna affidarsi a consigli utili, come quelli per non pagare il bollo auto. Secondo quanto riportato, sono davvero tante le persone che proprio non ce la fanno più: anche questa tassa, di stampo regionale, viene definita un sopruso.

In questo momento oltre a coloro che hanno un’auto storica o la legge 104, anche chi risiede in Piemonte o in Lombardia ed ha un’auto elettrica non paga il bollo. Chi possiede un’auto appunto elettrica o ibrida, nelle altre regioni è esente per 5 anni o in Valle d’Aosta per 8 anni.