Android, Play Store e offerte: app e giochi a pagamento ora gratis

Iniziano sempre all’improvviso le grandi offerte che riguardano il Play Store di Google e che rendono giustizia al sistema operativo Android. La piattaforma più utilizzata al mondo è diventata anche estremamente affidabile sugli sconti, che anche oggi riguardano titoli a pagamento offerti totalmente gratis.

Ovviamente l’offerta è a tempo limitato, per cui fare presto potrebbe essere la soluzione giusta per non restare ancora una volta fuori dai giochi. Ogni titolo in questione è stato controllato minuziosamente per evitare che possa corrispondere ad un pericolo di vario genere. Nessun virus dunque e nessun tipo di preoccupazione.

Play Store di Google: questi sono i titoli per gli utenti Android adesso gratuiti

Come si può vedere nell’elenco in basso ci sono sia i titoli che i link diretti per effettuare il download. Ovviamente tutto questo serve solo ed esclusivamente per far capire quanto sia vantaggioso prendere al volo alcune applicazioni ed alcuni giochi, che peraltro non dureranno per sempre in questo stato. Sul Play Store di Google infatti le offerte di questo genere vanno avanti solo per qualche ora o al massimo per una giornata. Il rischio di perdere il treno dunque è molto alto: scegliete subito l’applicazione o il gioco che fa al caso vostro e portatela a casa.

Per procedere al download serve solo ed unicamente cliccare sul titolo che individuate e che serve alla vostra causa. Una volta fatto questo, partirà il download sullo smartphone e potrete utilizzare gratis il titolo. Non ci saranno problemi neanche in futuro, in quanto quello che scaricate gratis resterà vostro per sempre senza alcun prezzo da pagare. Ecco la lista completa in basso con tutti i nomi di ogni applicazione e di ogni gioco: